Anticipi e posticipi di B: Spezia-Sampdoria domenica 30 novembre

Lo stadio Picco della Spezia

La Sampdoria - che alla ripresa del campionato di B sarà attesa dalla sfida con l'Entella a Chiavari venerdì 17 ottobre alle 20,30 - ora conosce anche la data e l'orario del prossimo match tutto ligure in Serie B. La sfida tra Spezia e Sampdoria al Picco si giocherà domenica 30 novembre alle 17,15. Una gara che era già andata in scena lo scorso agosto in Coppa Italia, con la vittoria degli aquilotti ai rigori. Il match di Palermo contro la squadra probabilmente più quotata per la promozione diretta in A andrà in scena venerdì 12 dicembre alle 20,30 al Barbera. Nel turno natalizio la Sampdoria se la vedrà con la Reggiana sabato 27 dicembre, due giorni dopo Natale.

Le gare dei blucerchiati

Ecco l'elenco delle gare della Sampdoria in Serie B dalla 13a alla 18a, in base al calendario reso noto oggi dalla Lega di B:

13.a Sampdoria vs Juve Stabia (lunedì 24 novembre, ore 20.30)

14.a Spezia vs Sampdoria (domenica 30 novembre, ore 17.15)

15.a Sampdoria vs Carrarese (domenica 7 dicembre, ore 19.30)

16.a Palermo vs Sampdoria (venerdì 12 dicembre, ore 20.30)

17.a Padova vs Sampdoria (sabato 20 dicembre, ore 15.00)

18.a Sampdoria vs Reggiana (sabato 27 dicembre, ore 15.00)

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook