Sampdoria-Catanzaro, l'ora della sveglia: servono i tre punti

Delicato match infrasettimanale stasera a Marassi (ore 20,30) per i blucerchiati. Intanto sconto di squalifica per Cherubini: ci sarà col Pescara.
di Marco Bisacchi

Sampdoria a caccia della prima vittoria stagionale oggi a Marassi (ore 20,30) contro il Catanzaro. I blucerchiati sono ultimi in classifica nel campionato di Serie B dopo 5 giornate e sono chiamati al riscatto. Si annunciano oltre 20 mila spettatori, come sempre, sugli spalti: il pubblico garantirà il supporto alla squadra pur nel contesto di un clima che resta di contestazione nei confronti della società.

Il tecnico doriano Massimo Donati cerca un risultato positivo per rinsaldare la sua posizione in panchina dopo il pareggio di pochi giorni fa a Bari. Probabili ritorni di Barak e Coda tra i titolari, dovrebbe rivedersi anche Venuti a sinistra. Ballottaggio tra Henderson e Bellemo a centrocampo, occhio all'ipotesi Benedetti al posto di Pafundi che arriva da una buona prova col Bari. 

Intanto buona notizia dal fronte giudice sportivo per la Sampdoria. Il ricorso dei blucerchiati per la squalifica di tre giornate a Cherubini, espulso per un fallo di reazione sul monzese Izzo nella gara di due settimane fa a Monza, è stato parzialmente accolto: squalifica ridotta a due, dunque Cherubini potrà regolarmente scendere in campo domenica (ore 17,15) nel prossimo impegno della Sampdoria ancora a Marassi contro il Pescara.

Le formazioni

Ecco le probabili formazioni della gara di stasera:

SAMPDORIA-CATANZARO ore 20,30

SAMPDORIA (3-4-2-1) 

Ghidotti; Riccio, Hadzukadunic, Vulikic; Depaoli, Abdilgaard, Henderson, Venuti; Pafundi, Barak; Coda. A disp. Coucke, Ravaglia, Ricci, Bellemo, Conti, Narro, Giordano, Ferri, Coubis, Ioannou, Benedetti, Cuni. All. Donati.

CATANZARO (3-4-2-1)

Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Verrengia; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Favasuli; Iemmello, Cisse; Pandolfi. A disp. Marietta, Bashi, Di Chiara, Bettella, Rispoli, Buglio, Nuamah, D'Alessandro, Oudin, Pittarello, Buso, Di Francesco. All. Aquilani. 

ARBITRO

Dionisi. Assistenti Dei Giudici e Ricci, IV ufficiale Manganiello, var Meraviglia, avar Monaldi.

