Samp-Catanzaro: Donati ripesca Bellemo a centrocampo

I ritorni di Massimo Coda e Barak tra i titolari, spazio anche a Bellemo in mediana al posto di Henderson. In dubbio l'impiego di Pafundi - che è stato comunque tra i migliori in campo nella gara pareggiata a Bari sabato scorso - e anche Cuni potrebbe non essere confermato. Ci sta pensando Massimo Donati in vista della gara della Sampdoria domani (ore 20,30) a Marassi contro il Catanzaro nel turno infrasettimanale di Serie B. I blucerchiati inseguono la prima vittoria stagionale e puntano a staccarsi dall'ultimo posto in classifica, il tecnico friulano deve consolidare una panchina traballante: fondamentale il doppio impegno casalingo (domenica alle 17,15 a Marassi arriva il Pescara) per invertire il trend.

Parecchi ballottaggi un po' in tutti i reparti. Conferma per Ghidotti in porta viste le incertezze di Coucke con Cesena e Monza, in difesa Ferrari resta out e si rivedranno ancora Riccio, Hadzukadunic e Vulikic, a centrocampo possibile impiego di Bellemo al fianco di Abdilgaard, spazio a Depaoli e a uno tra Venuti e Ioannou sulle fasce, se sarà confermato il 3-4-2-1. Sulla trequarti due maglie in tre tra Barak, Benedetti e Pafundi. Davanti Coda in vantaggio su Cuni.

