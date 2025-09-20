Sport

Monza-Samp, le scelte di Donati da Coucke a Cuni

Blucerchiati in campo alle 17,15: esordio di Hadzicadunic in difesa, si rivede Cherubini dall'inizio. Il tecnico si gioca la panchina dopo tre sconfitte di fila. Sugli spalti dell'ex stadio Brianteo 2500 tifosi doriani
di Marco Bisacchi

Sampdoria in campo oggi a Monza (ore 17,15) nella quarta giornata del campionato di Serie B. Dopo quattro sconfitte di fila, il tecnico Massimo Donati chiede una reazione ai blucerchiati anche per rinsaldare una panchina più che mai traballante. Al di là del futuro di Donati, è la squadra che deve dare un segnale diverso in campo.

Come si cambia

A livello tattico si cambia col ritorno alla difesa a tre, che si era visto in questa stagione solo alla Spezia in Coppa Italia peraltro nella gara fin qui più convincente della stagione. Cuni favorito su Coda in attacco, alle sue spalle ci saranno Cherubini e Barak. Si rivedono Depaoli e Venuti sulle fasce. In difesa scelte praticamente obbligate: esordio di Hadzikadunic vista l'indisponibilità di Ferrari. In porta confermato Coucke nonostante la prova deludente col Cesena. La Sampdoria oggi giocherà per la prima volta con la terza maglia di stagione, ispirata al "Blu di Genova" e all'affascinante storia - partita proprio da Genova - dei blue jeans.

Grande seguito di tifosi

Sono 2500 i tifosi della Sampdoria al seguito nello stadio brianzolo, ex Brianteo. Una presenza per sostenere la squadra nella fase più delicata della sua storia, mentre sale il clima di mal contento della piazza nei confronti dell'attuale società: per martedì sera alle 20,30 prevista un'assemblea unitaria dei tifosi sampdoriani nella gradinata Sud del Ferraris.

La probabile formazione

SAMPDORIA (3-4-2-1) 98 Coucke; 5 Riccio, 17 Hadzikadunic, 31 Vulikic; 23 Depaoli, 28 Abildgaard, 16 Henderson, 18 Venuti; 10 Cherubini, 72 Barak; 7 Cuni. A disp. 1 Ghidotti, 30 Ravaglia, 3 Coubis, 21 Giordano, 14 Bellemo, 8 Ricci, 4 Ferri, 80 Benedetti, 33 Conti, 9 Coda, 70 Narro, 20 Pafundi. All. Donati.
Indisponibili: Ferrari, Malanca, Ioannou, Pedrola. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Altri: Romagnoli, Altare, Girelli.

