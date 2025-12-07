Cronaca

Emergenza furti, a Nervi in azione la "gang del flessibile"

Come sempre prima delle feste aumentano i colpi negli appartamenti
di Michele Varì

Da mesi come succede da anni in prossimità delle festività di Natale sono aumentati a Genova i furti in casa. Nelle ultime ore il quartiere più tartassato è stato Nervi.

Due colpi nel giro di poco 

In via degli Ulivi i ladri hanno usato il flessibile per aprire la cassaforte e di sono impossessati di denaro e gioielli. Altro importante furto su cui indaga la polizia in via Biasioli, sempre sulle alture di Nervi, qui i ladri sono entrati forzando una finestra.

Indagini in corso 

Non è escluso che a entrare in azione sia stata la stessa gang. Le indagini, avviate dalle volanti e dai rilievi dalla scientifica, saranno approfondite dalla squadra mobile.

