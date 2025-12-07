Da Udine a Roma: un dicembre di fuoco. Serve un Genoa alla De Rossi

Masini si candida per una maglia di titolare a Udine (foto Genoa Cfc)

Comincia domani da Udine un dicembre particolarmente carico d’insidie per un Genoa rinvigorito da un novembre scandito da un passo da Champions League. L’oro di otto punti in sole quattro partite ha risollevato morale e classifica, oltre a lanciare alla grande il progetto tecnico di De Rossi. Ecco, nel dicembre rossoblù che parte in Friuli per terminare a Roma, servirà proprio un Grifone alla DDR. Combattività e determinazione ai massimi saranno aspetti imprescindibili per difendere la speranza di muovere la classifica nelle ultime sfide del 2025.

Quel muro difensivo da rinforzare subito

Al di là delle componenti dello spirito, il nuovo Genoa è chiamato principalmente a darsi una vigorosa registrata nella sua area di rigore. Al riguardo, proprio ieri De Rossi ha sentenziato: “In quella zona del campo non si può essere bravi ragazzi”. Un accorato invito, insomma, a una maggior determinazione. Ai difensori di ruolo, certo, ma non solo. Non è possibile che ad ogni cross avversario si alzi il panico. Quel sette nella casella dei gol incassati in novembre rappresenta un numero inquietante. Che non ha portato conseguenze negative perché cancellato da quello splendido nove in fatto di reti realizzate. Ma davvero questo Genoa può viaggiare a oltre due gol di media a partita, un passo proibitivo anche per molte big? Un’evidente questione di equilibri da cristallizzare.

Quanto vale davvero il nuovo Grifone?

Il novembre dai contorni magici ha permesso a De Rossi di allontanare l’affanno e di prendere tempo nella costruzione del suo Grifone. Ottimo impatto, certo, ma adesso serve uno step in più lungo la strada di un bilanciamento complessivo oggi tutto da stabilizzare.

Entro Capodanno molto probabile la scoperta del vero volto della sua creatura. In attesa di un mercato di Gennaio a cui aggrapparsi quantomeno per ridurre i difetti di una rosa competitiva sì, ma fin qui in chiara difficoltà a esibire affidabili alternative al blocco delle prime scelte.

Il dicembre dei rossoblù

Lunedì 8: Udinese-Genoa

Domenica 14: Genoa-Inter

Domenica 21: Genoa-Atalanta

Lunedì 29: Roma-Genoa