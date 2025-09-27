Sport

Sampdoria batti un colpo: a Bari per fare punti

Blucerchiati in campo al San Nicola (ore 19,30): Donati si gioca un'altra fetta di panchina, spazio a Ghidotti, Pafundi e Cuni dall'inizio.
di Marco Bisacchi

Sampdoria in campo stasera (ore 19,30) allo stadio "San Nicola" contro il Bari in trasferta. Il gemellaggio tra le due tifoserie non ammorbidisce gli scenari, molto complicati per entrambe le squadre, in campo. La squadra di Massimo Donati è a zero punti e ultima in classifica, i pugliesi hanno solo un punto dopo quattro giornate. Siamo solo alla quinta partita di campionato ma questo Bari-Sampdoria ha già il sapore dello scontro salvezza. I blucerchiati puntano su Ghidotti tra i pali al posto di Coucke (scelta tecnica annunciata ieri dallo stesso Donati), ci sarà Pafundi sulla trequarti al posto dello squalificato Cherubini, si rivede anche Benedetti a supporto di Cuni. Verso la panchina Coda, così come Barak: la Sampdoria deve anche valutare le scelte in vista delle prossime due gare in pochi giorni - entrambe al Ferraris - mercoledì sera col Catanzaro e domenica 5 ottobre col Pescara.

Le probabili formazioni

BARI-SAMPDORIA ore 19,30

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic; Depaoli, Abildgaard, Henderson, Ioannou; Pafundi, Benedetti; Cuni. A disp. Ravaglia, Coucke, Coubis, Giordano, Venuti, Barak, Bellemo, Conti, Ferri, Ricci, Narro, Coda. All. Donati.

BARI (3-4-2-1)

Cerofolini; Meroni, Vicari, Nikolau; Dickmann, Verreth, Darboe, Dorval; Partipilo, Castrovilli; Moncini. A disp. Pissardo, Pucino, Burgio, Braunoder, Maggiore, Antonucci, Bellomo, Pagano, Sibilli, Gytkjaer, Rao, Cerri. All. Caserta.

ARBITRO

Marchetti. Assistenti Berti e Regattieri. IV ufficiale: Leone. Var: Guida. 

