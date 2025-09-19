Donati: "Basta con le solite parole, ora la Samp deve reagire"

"Proviamo a fare qualcosa di diverso. Vediamo se funziona o meno. Non vogliamo stravolgere ma aggiustare le cose. Non ripeto le solite cose, non servono a nulla. Ma difendo la squadra, sta cercando di fare il massimo in ogni singolo allenamento". Così Massimo Donati - allenatore della Sampdoria - alla vigilia della gara di domani a Monza (ore 17,15) in cui con ogni probabilità si giocherà la panchina dopo tre sconfitte di fila.

Infermeria

Come sta la squadra, quali scelte (anche obbligate) in vista per la difesa? "Ferrari ha un problema fisico, non sarà della partita. Sapete dell'infortunio di Malanca. Riccio sta bene, anche Ioannou dovrebbe esserci" dice Donati che poi torna sulla ricerca di una reazione da parte della squadra: "Non stiamo a subire la situazione, cerchiamo di reagire. Io non voglio subire nulla. La squadra risponde ed è arrabbiata come tutti per i risultati. Ma queste sono solo parole. Noi dobbiamo fare al meglio quello che possiamo in campo. Non abbiamo altra soluzione se non quella di reagire".

Fiducia a Coucke

ll tema portieri. "Ghidotti ha la mia massima fiducia dall'inizio, lo ripeto. La stima verso di lui è intatta. Si è deciso di valutare anche Coucke, ha fatto una partita in cui ha fatto delle cose buone e qualche errore come tutti. Come già detto, abbiamo portieri bravi e non vedo questa problematica. Ghidotti ha la mia fiducia, come Coucke e Ravaglia. Giocherà Coucke e lo valuteremo per un po' di partite".

Le soluzioni in attacco. "Dobbiamo spostare anche l'attenzione sul creare di più davanti. Ovviamente Coda e Cuni sono giocatori differenti che offrono soluzioni diverse rispetto a Pafundi e Cherubini" dice Donati.

Il malumore dei tifosi

Sulla contestazione dei tifosi nei confronti della società, ieri sera al Salone Nautico. "Noi dobbiamo rimanerne fuori. Non possiamo pensare anche a questo ma a capovolgere la situazione del campionato. Noi siamo qua per quello. I tifosi fanno così, hanno le loro ragioni per farlo. Nessuno è contento dei risultati, io in primis, ma non possiamo pensare alle situazioni esterne" dice Donati.

Tifosi in assemblea martedì sera nella Sud

Intanto i gruppi della Sud hanno convocato un incontro pubblico - all'interno della stessa gradinata dello stadio Ferraris - martedì sera alle 20,30. "Chiamiamo a raccolta tutti i sampdoriani per un confronto e una presa di posizione, sull'attuale situazione societaria e della squadra" si legge in un annuncio social. Si moltiplicano in questi giorni le iniziative dei supporter doriani rispetto alle problematiche sportive e societarie della Sampdoria.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook