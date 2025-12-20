Sanremese, svolta storica: Christian Karembeu tra i nuovi proprietari del club

Christian Karembeu

Domani, in occasione della sfida contro il Sestri Levante, lo Stadio Comunale di Sanremo sarà teatro di un momento storico per la Sanremese. Christian Karembeu, ex campione del mondo con la Francia nel 1998, farà il suo primo ingresso ufficiale davanti ai nuovi tifosi biancoazzurri dopo l’annuncio della profonda rivoluzione societaria del club.

Dopo cinque anni alla presidenza, Alessandro Masu ha ceduto le quote di maggioranza della società, aprendo una nuova era. Il 37,5% del pacchetto azionario è stato acquisito proprio da Karembeu, che assumerà il ruolo di vice presidente, mentre l’altro 37,5% è passato all’imprenditore Theodoros Ornithopoulo. Un cambio di proprietà che segna un deciso salto di profilo e ambizioni per la storica società ligure.

In Italia Karembeu ha vestito per due stagioni la maglia della Sampdoria, tra il 1995 e il 1997. Oggi ha scelto di tornare in Liguria ripartendo dai dilettanti, diventando uno dei nuovi azionisti di maggioranza della Sanremese, club militante nel girone A di Serie D. «Sono pronto per questa grande avventura – ha dichiarato l’ex centrocampista francese –. Quando mi hanno parlato del progetto ho subito accettato. La società ha 121 anni di storia, in passato ha pure giocato tra i professionisti. La squadra ha un legame fortissimo con la città. Vogliamo costruire un progetto a lungo termine fondato su basi solide».

Le novità non si fermano ai vertici societari. Anche l’area sportiva è stata completamente riorganizzata: Pierre Issa, ex difensore centrale sudafricano con una lunga esperienza internazionale, è stato nominato nuovo Sporting Advisor, figura chiave per la costruzione del futuro tecnico del club.

Sul campo, la squadra allenata da mister Fossati sta attraversando una stagione complessa. La Sanremese occupa attualmente il tredicesimo posto nel girone A di Serie D con 16 punti, in un campionato combattuto che non ammette distrazioni. Le recenti dimissioni del direttore sportivo Quintieri e l’addio di Tobias Del Piero, figlio dell’ex capitano della Juventus Alex, hanno ulteriormente accelerato il processo di cambiamento.

Nonostante ciò, all’interno del gruppo sono rimasti profili di spessore e dal cognome illustre. Tra questi Oan Djorkaeff, centrocampista classe 1997 e figlio di Youri, e il giovane portiere Francesco Gattuso, ventenne e cugino del commissario tecnico della Nazionale italiana.

La presenza di Christian Karembeu sugli spalti domani rappresenterà il primo segnale concreto di una nuova Sanremese, pronta a voltare pagina e a costruire il proprio futuro tra rinnovate ambizioni, identità territoriale e una visione di lungo periodo.