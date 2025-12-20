Ultraleggero caduto a Isola del Cantone, nessun guasto tecnico solo errore umano per maltempo
1 minuto e 36 secondi di lettura
di Annissa Defilippi
Secondo il consulente tecnico, l'incidente aereo che è costato la vita al sovrintendente della polizia di Stato Riccardo Muci e all'istruttore di volo Giuseppe Gabbi è da attribuire a un errore umano. In particolare, il pilota avrebbe sottovalutato le difficili condizioni meteorologiche presenti in Liguria. I due uomini sono deceduti il 2 aprile scorso quando l'ultraleggero su cui viaggiavano è precipitato a Isola del Cantone, in provincia di Genova. Erano partiti da Mazzè, nel torinese, con destinazione Sutri, in provincia di Viterbo.
Le conclusioni delle perizie
Le conclusioni emergono dalle perizie depositate recentemente: quella medico-legale redatta da Camilla Tettamanti e quella cinematica affidata a Marco Borri, docente di Meccanica del volo al politecnico di Milano. Gli elaborati sono stati trasmessi alla pubblica ministra Paola Calleri, che ha diretto le indagini condotte dai carabinieri, e ai difensori delle famiglie delle vittime – gli avvocati Gino Salvatori e Gianluca Cracas per i parenti di Muci, Bruno Ciccarelli e Michele Artese per quelli di Gabbi.
La dinamica del tragico volo
Dalle analisi è escluso qualsiasi malore del pilota o malfunzionamento tecnico del mezzo. Il velivolo, un biposto Promecc Freccia, era stato acquistato proprio quel giorno da Riccardo Muci, che aveva affidato all'istruttore la conduzione del volo verso la nuova destinazione. Non sono emerse irregolarità nella documentazione relativa alla obbligatoria verifica tecnica richiesta in caso di cambio di proprietà, effettuata in un'officina autorizzata. Pertanto, al momento non risultano responsabilità di terze persone. La Procura di Genova potrebbe dunque procedere in tempi rapidi con la richiesta di archiviazione del procedimento.
L'eroismo di Riccardo Muci
Riccardo Muci, all'epoca 31 anni, si era distinto per un atto di grande coraggio il 7 agosto 2018, quando sul raccordo autostradale di Bologna aveva fermato il traffico a seguito dell'esplosione di un autoarticolato, evitando una strage e salvando numerose vite, al costo di gravi ustioni alla schiena. Per quell'impresa eroica era stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Stefano Ferrando, presidente volo a vela di Novi Ligure spiega le caratteristiche dell'aereo ultraleggero caduto a Isola del Cantone.
Clicca qui per leggere la notizia completa
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla L
IL COMMENTO
La svolta dell'arcivescovo Tasca dalle parrocchie al cuore della città
Tunnel subportuale, tanti dubbi ma non toccate la Sopraelevata