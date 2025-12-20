Morto dopo incendio auto ibrida, forse rogo causato dalla stessa vittima

Gli investigatori stanno valutando l'ipotesi che l'incendio scoppiato a Ronco Scrivia, in cui ha perso la vita Giancarlo Rossi, un uomo di 76 anni, possa essere stato innescato involontariamente dalla stessa vittima. Su questa pista lavorano i vigili del fuoco, sotto il coordinamento del pubblico ministero Paola Calleri.

In garage una piccola officina

Rossi, grande appassionato di motori, aveva trasformato il garage sottostante il suo condominio, in via Cambiaggio, in una sorta di officina personale dove era solito lavorare sulla propria automobile ibrida. Secondo una delle ricostruzioni al vaglio, nel pomeriggio di tre giorni fa l'anziano potrebbe aver utilizzato un saldatore per riparare un componente nella zona anteriore del veicolo, lasciato accidentalmente acceso: questo avrebbe provocato un corto circuito e, di conseguenza, le fiamme. La Procura ha iscritto il caso nel registro degli atti dovuti, ma con ogni probabilità non disporrà l'esame autoptico. Nella giornata di venerdì il nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco ha effettuato un accurato sopralluogo sul posto, applicando le tecniche scientifiche proprie del team specializzato per determinare con precisione l'origine del rogo.

La dinamica dell'incidente

Il corpo di Giancarlo Rossi è stato trovato in un locale contiguo al box auto: probabilmente vi si era diretto nel tentativo di sfuggire al fumo o per recuperare qualcosa con cui contrastare l'incendio. Il medico legale non ha rilevato ustioni sul cadavere, rafforzando l'ipotesi che il decesso sia avvenuto per intossicazione da fumi tossici.