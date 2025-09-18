Sampdoria "Blu di Genova": ecco la terza maglia

Sampdoria "Blu di Genova" nella trasferta di sabato a Monza. Svelata la terza maglia dei blucerchiati per l'attuale campionato. Una casacca che rappresenta un omaggio al celebre "blu di Genova" che ha dato origine alla parola inglese blue jeans (tradotta dal francese bleu de Genes) e al colore denim. Una storia affascinante: il tessuto blu veniva utilizzato per confezionare sacchi per le vele delle nave e per realizzare i calzoni da lavoro dei marinai genovesi. Con un video sui propri canali la Sampdoria celebra questa maglia anche come messaggio internazionale di Genova nel Mondo. La nuova maglia debutterà nella gara di sabato e sarà presentata oggi anche al Salone Nautico.

Sabato la gara di Monza

Oggi nuovo allenamento mattutino per la Sampdoria, aspettando il match col Monza. Il tecnico Massimo Donati dovrebbe affidarsi alla difesa a tre con un modulo che potrebbe variare tra il 3-4-3 e il 3-4-2-1. Probabile esordio di Handzikadunic in difesa così come sono probabili anche i ritorni nella formazione titolare di Depaoli a destra, Venuti a sinistra e di Cherubini sulla trequarti. Ballottaggio tra Coda e Cuni in attacco. Sul fronte infermeria botta all'anca per Ioannou che dovrebbe recuperare, ancora non al top Ferrari. Brutte notizie per il giovane Malanca: rottura del legamento crociato a un ginocchio, si profila un lungo stop per il 2007 blucerchiato.

Trasferta limitata a Bari

Sul fronte tifosi intanto fa discutere la scelta da parte dell'Osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive di vietare l'accesso ai tifosi blucerchiati non tesserati per la trasferta in programma a Bari il 27 settembre, visto che tra la tifoseria pugliese e quella doriana esiste un solido gemellaggio. La decisone sarebbe legata a presunte irregolarità nell'ingresso degli striscioni allo stadio. Una scelta grottesca: Bari-Sampdoria anche negli ultimi anni è sempre stata una festa sugli spalti, con una presenza pacifica e numerosa di sostenitori da una parte e dall'altra. La società blucerchiata - al fianco dell'Associazione Difesa Sampdoriana (nata per tutelare i tifosi in situazioni del genere) - si è attivata affinché questo divieto possa essere rivisto.

