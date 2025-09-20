Per Bologna Vieira convoca 26 giocatori non c’è Siegrist, chiamato Lysionok

"Colombo ha la mia piena fiducia" sottolinea Vieira (foto Genoa Cfc)

Il Genoa viaggia verso Bologna con 26 convocati. L’unica variazione rispetto all’ultima partita di Como è l’ingresso del giovane Lysionok al posto di Siegrist, fermato da un “lieve trauma” si legge nella nota della società. A Pegli restano anche Onana e Cornet, che saranno disponibili non prima di ottobre.

Una pioggia di conferme e diversi nodi da sciogliere per Patrick Vieira, che al Dall’Ara si presenta con un ampio ventaglio di opportunità. Dal primo minuto senz’altro il pacchetto consolidato, con Leali, Ostigard, Vasquez, Martin, Frendrup e Masini. Per il resto, un Genoa da valutare dalla cintola in su. Difficile che il tecnico francese rinunci a Malinovskyi e a Norton-Cuffy dal 1’ dopo le convincenti prove di Como. Così come a un Ellertsson che, quando chiamato in causa, ha sempre risposto in maniera positiva.

Ma il discorso non è tanto sui singoli, quanto sull’insieme di un reparto offensivo in crescita, certo, ma ancora ben lontano dall’idea finale che dovrà portare il Grifone a quella brillantezza e verticalità fin qui apprezzate troppo a sprazzi.

Il Bologna per niente spumeggiante di questo avvio si aggrappa al suo simbolo, un Orsolini finora unico rossoblù felsineo a trovare la via del gol nelle prime tre giornate. A proposito, al Dall’Ara faccia a faccia tra due squadre che hanno realizzato (una) e incassato (due) lo stesso numero di reti. Come dire che, in fondo, al di là di un pronostico pendente verso i padroni di casa, all’atto pratico le differenze sul campo dovrebbero essere molto più contenute.

Con un Genoa scalpitante, ricordando la super vittoria di maggio sullo slancio del gol di Vitinha e della doppietta di Venturino. Già, Vitinha e Venturino: chissà che Vieira non peschi proprio dai dolci ricordi del passato per dare seguito al super pareggio di Como.

Le ultime sulla partita del Dall’Ara

Fischio d’inizio alle ore 15. Arbitra Collu, al Var Maggioni. Saranno almeno 2.300 i tifosi del Genoa al seguito della squadra

Indisponibili Bologna: Immobile, Sulemana, Casale, Pobega

Indisponibili Genoa: Siegrist, Onana, Cornet

