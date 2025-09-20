Sport

Per Bologna Vieira convoca 26 giocatori non c’è Siegrist, chiamato Lysionok

di Carlo Danani
"Colombo ha la mia piena fiducia" sottolinea Vieira (foto Genoa Cfc)

Il Genoa viaggia verso Bologna con 26 convocati. L’unica variazione rispetto all’ultima partita di Como è l’ingresso del giovane Lysionok al posto di Siegrist, fermato da un “lieve trauma” si legge nella nota della società. A Pegli restano anche Onana e Cornet, che saranno disponibili non prima di ottobre.

Una pioggia di conferme e diversi nodi da sciogliere per Patrick Vieira, che al Dall’Ara si presenta con un ampio ventaglio di opportunità. Dal primo minuto senz’altro il pacchetto consolidato, con Leali, Ostigard, Vasquez, Martin, Frendrup e Masini. Per il resto, un Genoa da valutare dalla cintola in su. Difficile che il tecnico francese rinunci a Malinovskyi e a Norton-Cuffy dal 1’ dopo le convincenti prove di Como. Così come a un Ellertsson che, quando chiamato in causa, ha sempre risposto in maniera positiva.

Ma il discorso non è tanto sui singoli, quanto sull’insieme di un reparto offensivo in crescita, certo, ma ancora ben lontano dall’idea finale che dovrà portare il Grifone a quella brillantezza e verticalità fin qui apprezzate troppo a sprazzi.

Il Bologna per niente spumeggiante di questo avvio si aggrappa al suo simbolo, un Orsolini finora unico rossoblù felsineo a trovare la via del gol nelle prime tre giornate. A proposito, al Dall’Ara faccia a faccia tra due squadre che hanno realizzato (una) e incassato (due) lo stesso numero di reti. Come dire che, in fondo, al di là di un pronostico pendente verso i padroni di casa, all’atto pratico le differenze sul campo dovrebbero essere molto più contenute.

Con un Genoa scalpitante, ricordando la super vittoria di maggio sullo slancio del gol di Vitinha e della doppietta di Venturino. Già, Vitinha e Venturino: chissà che Vieira non peschi proprio dai dolci ricordi del passato per dare seguito al super pareggio di Como.

Le ultime sulla partita del Dall’Ara

Fischio d’inizio alle ore 15. Arbitra Collu, al Var Maggioni. Saranno almeno 2.300 i tifosi del Genoa al seguito della squadra

Indisponibili Bologna: Immobile, Sulemana, Casale, Pobega

Indisponibili Genoa: Siegrist, Onana, Cornet

Venerdì 19 Settembre 2025

Vieira: "Questo Bologna è molto forte però il mio Genoa sta crescendo"

Il pareggio di Como e le nuove certezze concretizzate in riva al Lario hanno restituito a Vieira quel sorriso messo a dura prova dalla prima trasferta stagionale. Un cartellino giallo (una rarità per Patrick), adrenalina ai massimi, ma sempre e comunque lucido: tanto da azzeccare tutti i cambi e le
Giovedì 18 Settembre 2025

Genoa a Bologna col nodo centravanti. Romano al Mondiale Under 20 in Cile

Ancora alla ricerca di stabilità di classifica e di rendimento, sabato alle 15 Bologna e Genoa si troveranno faccia a faccia in un Dall’Ara bollente in tutti i sensi. In palìo punti pesantissimi per entrambi, in un pomeriggio di piena estate dove sono previsti 30 gradi. Avvio di stagione non esaltan
Mercoledì 17 Settembre 2025

Genoa, Seydou Fini sempre più bandiera. Rinnova il contratto fino al 2028

Seydou Fini sempre più bandiera del Genoa. Il calciatore di origini ivoriane, classe 2006, entrato nel vivaio rossoblù nel 2013 percorrendo tutte le tappe fino all’approdo in prima squadra, rinnova il suo contratto ora con scadenza nel 2028. Una notizia nell’aria da tempo, che adesso trova conferma