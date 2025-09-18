Genoa a Bologna col nodo centravanti. Romano al Mondiale Under 20 in Cile

Norton-Cuffy uomo del momento e Romano (foto Genoa Cfc)

Ancora alla ricerca di stabilità di classifica e di rendimento, sabato alle 15 Bologna e Genoa si troveranno faccia a faccia in un Dall’Ara bollente in tutti i sensi. In palìo punti pesantissimi per entrambi, in un pomeriggio di piena estate dove sono previsti 30 gradi. Avvio di stagione non esaltante per Vieira e Italiano. Stessi numeri: un solo gol fatto (peggior attacco del campionato) ma anche solo due subiti (terza difesa).

Qui Genoa: le nuove certezze di Vieira

Il francese si gode il punto di Como, forte di una prestazione che ha consegnato qualche certezza in più dopo le delusioni respirate contro Lecce e Juventus. Malinovskyi e Norton-Cuffy nuove certezze apprezzate in riva al Lario: ben difficilmente Patrick rinuncerà a loro, mentre per la maglia di centravanti la situazione è del tutto fluida. Con Colombo per niente sicuro di partire titolare. Ekuban ed Ekhator sperano. Mentre soprattutto Stanciu, Vitinha e Carboni scalpitano.

Qui Bologna: da giovedì sarà Europa League

Italiano è ancora alla piena ricerca della sua creatura, una squadra rinnovata dal mercato estivo, che oggi in attacco è poco incisiva e in difesa patisce troppo. Sconfitte in trasferta con Roma e Milan, successo striminzito in casa contro il Como: gol di Orsolini. E proprio al suo leader carismatico il Bologna si aggrappa per recuperare il massimo di energie davanti a un periodo di quelli tosti. Mentre la partenza di Beukema si sente tremendamente e l’infortunio di Immobile rappresenta una tegola mica da poco.

Genoa al Dall’Ara, poi giovedì a Birmingham contro l’Aston Villa per l’esordio in Europa League, infine domenica 28 la trasferta di Lecce. Tra viaggi e partite ravvicinate, ritmi sempre più serrati per i felsinei: c’è poco tempo per una crescita che non può più aspettare.

Romano al Mondiale Under 20 in Cile

Ancora un prestigioso riconoscimento per il settore giovanile del Genoa. Marco Romano, punto fermo e capitano della Primavera rossoblù, attuale capocannoniere del campionato, disputerà il Mondiale Under 20 in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. La squadra azzurra si radunerà domenica a Roma e partirà martedì in direzione Santiago del Cile. L’Italia, attuale vicecampione in carica, debutterà affrontando l’Australia domenica 28. Seguiranno le partite contro Cuba e Argentina.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook