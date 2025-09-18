Sport

Torna alla homepage

Genoa a Bologna col nodo centravanti. Romano al Mondiale Under 20 in Cile

1 minuto e 57 secondi di lettura
di Carlo Danani
Norton-Cuffy uomo del momento e Romano (foto Genoa Cfc)

Ancora alla ricerca di stabilità di classifica e di rendimento, sabato alle 15 Bologna e Genoa si troveranno faccia a faccia in un Dall’Ara bollente in tutti i sensi. In palìo punti pesantissimi per entrambi, in un pomeriggio di piena estate dove sono previsti 30 gradi. Avvio di stagione non esaltante per Vieira e Italiano. Stessi numeri: un solo gol fatto (peggior attacco del campionato) ma anche solo due subiti (terza difesa).

Qui Genoa: le nuove certezze di Vieira

Il francese si gode il punto di Como, forte di una prestazione che ha consegnato qualche certezza in più dopo le delusioni respirate contro Lecce e Juventus. Malinovskyi e Norton-Cuffy nuove certezze apprezzate in riva al Lario: ben difficilmente Patrick rinuncerà a loro, mentre per la maglia di centravanti la situazione è del tutto fluida. Con Colombo per niente sicuro di partire titolare. Ekuban ed Ekhator sperano. Mentre soprattutto Stanciu, Vitinha e Carboni scalpitano.

Qui Bologna: da giovedì sarà Europa League

Italiano è ancora alla piena ricerca della sua creatura, una squadra rinnovata dal mercato estivo, che oggi in attacco è poco incisiva e in difesa patisce troppo. Sconfitte in trasferta con Roma e Milan, successo striminzito in casa contro il Como: gol di Orsolini. E proprio al suo leader carismatico il Bologna si aggrappa per recuperare il massimo di energie davanti a un periodo di quelli tosti. Mentre la partenza di Beukema si sente tremendamente e l’infortunio di Immobile rappresenta una tegola mica da poco.

Genoa al Dall’Ara, poi giovedì a Birmingham contro l’Aston Villa per l’esordio in Europa League, infine domenica 28 la trasferta di Lecce. Tra viaggi e partite ravvicinate, ritmi sempre più serrati per i felsinei: c’è poco tempo per una crescita che non può più aspettare.

Romano al Mondiale Under 20 in Cile

Ancora un prestigioso riconoscimento per il settore giovanile del Genoa. Marco Romano, punto fermo e capitano della Primavera rossoblù, attuale capocannoniere del campionato, disputerà il Mondiale Under 20 in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. La squadra azzurra si radunerà domenica a Roma e partirà martedì in direzione Santiago del Cile. L’Italia, attuale vicecampione in carica, debutterà affrontando l’Australia domenica 28. Seguiranno le partite contro Cuba e Argentina.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 17 Settembre 2025

Genoa, Seydou Fini sempre più bandiera. Rinnova il contratto fino al 2028

Seydou Fini sempre più bandiera del Genoa. Il calciatore di origini ivoriane, classe 2006, entrato nel vivaio rossoblù nel 2013 percorrendo tutte le tappe fino all’approdo in prima squadra, rinnova il suo contratto ora con scadenza nel 2028. Una notizia nell’aria da tempo, che adesso trova conferma
Martedì 16 Settembre 2025

Genoa, Gattuso e Bonucci in visita al Signorini

Oggi il CT della nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha fatto visita al Centro Sportivo Signorini di Pegli, accompagnato dai suoi assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci. Visi sorridenti, pacche sulle spalle e clima di grande cordialità con Gattuso che si è soffermato a lungo a parlare con miste
Martedì 16 Settembre 2025

A Como Ekuban e Norton-Cuffy volti vincenti di un Genoa che non muore mai

Il boato in pieno recupero per la rete di Ekuban, quell’urlo strozzato in gola subito dopo sul colpo di testa di Vasquez, che poteva addirittura portare 3 punti. Nella notte in riva al Lario, l’appuntamento con la prima vittoria slitta ancora. Ma i lampi di questo Genoa che si ribella al mal di gol