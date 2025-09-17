Genoa, Seydou Fini sempre più bandiera. Rinnova il contratto fino al 2028

Il direttore sportivo Ottolini insieme a Fini (foto Genoa Cfc)

Seydou Fini sempre più bandiera del Genoa. Il calciatore di origini ivoriane, classe 2006, entrato nel vivaio rossoblù nel 2013 percorrendo tutte le tappe fino all’approdo in prima squadra, rinnova il suo contratto ora con scadenza nel 2028. Una notizia nell’aria da tempo, che adesso trova conferma nel comunicato del club di Villa Rostan.

Il suo rinnovo segue di pochi giorni quello di Johan Vasquez, mentre si continua a lavorare per il prolungamento degli accordi con Aaron Martin e Morten Thorsby.

“Esponente doc del settore giovanile” si legge nella nota della società, Fini vanta anche una trentina di presenze nelle varie Nazionali giovanili azzurre, di recente convocato nell’Under 21 insieme a Venturino ed Ekhator.

Una lunga cavalcata approdata tra i professionisti per l’esterno che Vieira ha fortemente voluto con sé in questa stagione apprezzando, oltre alle naturali doti di attaccante, anche le capacità di adattamento al ruolo di terzino sinistro. Fu Alberto Gilardino, altro suo grande estimatore, a farlo debuttare nel massimo campionato nell’ottobre del 2023 a Bergamo. Seguirono poi le formative esperienze in prestito prima allo Standard Liegi e poi all’Excelsior Rotterdam. In estate il ritorno alla base, la presenza nel ritiro di Moena e ora la conferma in un Genoa dove sogna di allungare la sua favola in rossoblù.

Una curiosità: Fini è stato il secondo calciatore nato nel 2006 a debuttare in serie A, dopo solo Pafundi.

