Sport

Torna alla homepage

Genoa, Seydou Fini sempre più bandiera. Rinnova il contratto fino al 2028

1 minuto e 16 secondi di lettura
di Carlo Danani
Il direttore sportivo Ottolini insieme a Fini (foto Genoa Cfc)

Seydou Fini sempre più bandiera del Genoa. Il calciatore di origini ivoriane, classe 2006, entrato nel vivaio rossoblù nel 2013 percorrendo tutte le tappe fino all’approdo in prima squadra, rinnova il suo contratto ora con scadenza nel 2028. Una notizia nell’aria da tempo, che adesso trova conferma nel comunicato del club di Villa Rostan.

Il suo rinnovo segue di pochi giorni quello di Johan Vasquez, mentre si continua a lavorare per il prolungamento degli accordi con Aaron Martin e Morten Thorsby.

“Esponente doc del settore giovanile” si legge nella nota della società, Fini vanta anche una trentina di presenze nelle varie Nazionali giovanili azzurre, di recente convocato nell’Under 21 insieme a Venturino ed Ekhator.

Una lunga cavalcata approdata tra i professionisti per l’esterno che Vieira ha fortemente voluto con sé in questa stagione apprezzando, oltre alle naturali doti di attaccante, anche le capacità di adattamento al ruolo di terzino sinistro. Fu Alberto Gilardino, altro suo grande estimatore, a farlo debuttare nel massimo campionato nell’ottobre del 2023 a Bergamo. Seguirono poi le formative esperienze in prestito prima allo Standard Liegi e poi all’Excelsior Rotterdam. In estate il ritorno alla base, la presenza nel ritiro di Moena e ora la conferma in un Genoa dove sogna di allungare la sua favola in rossoblù.

Una curiosità: Fini è stato il secondo calciatore nato nel 2006 a debuttare in serie A, dopo solo Pafundi.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 17 Settembre 2025

La rivelazione Ellertsson, l’equilibratore del Genoa con l’Italia nel cuore

Nel Genoa che a Como sa esaltare i suoi tifosi con le volatissime di Norton-Cuffy e il gol in piena zona Cesarini di Ekuban, spunta un protagonista silenzioso, ma non per questo meno importante. E’ Mikael Ellertsson, al centro di un periodo di forma di quelli top, che gli è valso una maglia di tito
Martedì 16 Settembre 2025

Genoa, Gattuso e Bonucci in visita al Signorini

Oggi il CT della nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha fatto visita al Centro Sportivo Signorini di Pegli, accompagnato dai suoi assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci. Visi sorridenti, pacche sulle spalle e clima di grande cordialità con Gattuso che si è soffermato a lungo a parlare con miste
Giovedì 11 Settembre 2025

Johan Vasquez rinnova fino al 2028 Como-Genoa. Sfida di talenti argentini

Diventa ufficiale il rinnovo di Johan Vasquez col Genoa. La società comunica che il nuovo capitano rossoblu ha sottoscritto un accordo fino al 2028. Il difensore e capitano anche della Nazionale Messicana con la maglia rossoblu ha finora collezionato 108 presenze e realizzato 6 gol. In odore di prol