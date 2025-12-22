Meteo

Neve, pomeriggio di allerta gialla nell'entroterra di Savona e a Ponente

Quota neve in calo da metà giornata
di Au. B.

Allerta meteo gialla per neve per la giornata di oggi, lunedì 22 dicembre, sulle zone interne del ponente imperiese e savonese dalle 13 alle 24.

Da domenica sera precipitazioni diffuse

Dalla serata di ieri si sono registrate precipitazioni diffuse legate al passaggio di una perturbazione, che interesserà la Liguria nel corso di tutta la settimana. I fenomeni saranno più diffusi sul centro-ponente, deboli in mattinata, con intensificazione fino a localmente moderata dalle ore centrali, e cumulate significative in serata.

Quota neve in calo da metà giornata

Quota neve in calo da metà giornata: fino a circa 1000-1200 metri sui rilievi dell’entroterra imperiese, con nevicate moderate o localmente forti nelle ore serali e fino a 600-800 metri sull’entroterra savonese, dove sono attese deboli nevicate, nevischio, neve bagnata e ghiacciata. I fenomeni proseguiranno nella notte tra lunedì e martedì, con attenuazione nella giornata di martedì, per proseguire con una settimana grigia e piovosa. La situazione sarà rivalutata domani sulla base dell’evoluzione.

