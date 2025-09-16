Sport

Crisi Sampdoria, i vecchi Ultras chiamano a raccolta i tifosi

Lunedì alle 21 l'assemblea al circolo Cral Autorità Portuale in via Albertazzi. Tra i promotori dell'iniziativa - che mette nel mirino l'attuale gestione societaria - c'è Claudio Bosotin, fondatore degli Ultras Tito Cucchiaroni ed ex magazziniere del club
di Marco Bisacchi

I vecchi Ultras sampdoriani convocano un'assemblea aperta a tutti i tifosi blucerchiati e tutti quelli che "hanno a cuore la Sampdoria". L'appuntamento è fissato per lunedì prossimo - il 22 settembre - alle 21 presso il circolo Cral Autorità Portuale in via Ariberto Albertazzi 3. Un'iniziativa che nasce nel momento più difficile della storia del club blucerchiato che - dopo il fallimento evitato in extremis nel 2023 - si trova sempre in condizioni precarie, con risultati sportivi che continuano ad essere deludenti dopo la rocambolesca salvezza dalla C dello scorso giugno.

Nel corso dell'assemblea - aperta a tutte le anime del tifo doriano, dalla Federclubs ai gruppi organizzati - il tema centrale sarà soprattutto quello dell'attuale gestione societaria: sabato scorso, alla fine del match perso col Cesena a Marassi, non sono mancati i cori di contestazione nei confronti dell'attuale proprietà.

L'appello di Bosotin

Tra le anime dei vecchi Ultras spicca Claudio Bosotin, tra i fondatori degli Ultras Tito Cucchiaroni ma anche ex magazziniere della Samp d'oro e grande tifoso blucerchiato che proprio sabato sera all'uscita dello stadio Ferraris - al fianco dell'amico e grande ex Roberto Mancini - aveva lanciato un appello, ai microfoni di Primocanale, per sollecitare una svolta societaria.

Ultimo posto in Serie B

Nella Genova blucerchiata - dopo gli striscioni comparsi in estate soprattutto a Bogliasco e gli ultimi cori a Marassi - sta dunque crescendo un vento di crescente critica nei confronti della Sampdoria attuale, gestita in primis dall'investitore Tey e dal rappresentante degli azionisti Walker con un ruolo oggi meno centrale da parte di Manfredi che resta comunque presidente e azionista. L'assemblea di lunedì convocata dai vecchi Ultras si colloca peraltro in un momento molto delicato per la squadra che è sempre ferma a zero punti dopo tre giornate: sabato il match di Monza (ore 17,15) in cui l'allenatore Massimo Donati con ogni probabilità si giocherà la panchina. 

