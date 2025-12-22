Incidente tra un'auto e una moto a Calice Ligure: centauro al pronto soccorso

Paura a Calice Ligure, in provincia di Savona, dove poco prima delle sette del mattino un incidente ha visto coinvolti un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato l'uomo a bordo del mezzo a due ruote, di 61 anni, che è stato sbalzato per almeno un metro dal veicolo cadendo rovinosamente a terra. È successo in piazza Cesio, nel centro del Comune.
I soccorsi
Sul posto il 118 con ambulanza e automedica: l'uomo è stato soccorso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per un importante trauma in codice giallo.
