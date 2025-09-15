Samp: Donati ultima spiaggia a Monza. Pedrola, nuovo stop

Ripresa degli allenamenti a Bogliasco per la Sampdoria, in crisi di risultati e ultima in classifica a zero punti nel campionato di Serie B dopo tre sconfitte in altrettante giornate. Dopo il kappaò col Cesena di sabato scorso - segnato anche dalla contestazione dei tifosi nei confronti della società - la gara di sabato a Monza (ore 17,15) avrà il sapore dell'ultima spiaggia per l'allenatore Massimo Donati che resta a rischio esonero: quella incassata dalla società nelle ultime ore è una fiducia a tempo, serve insomma un cambio di passo e soprattutto un risultato diverso. In questi giorni al Mugnaini i blucerchiati lavoreranno su qualcosa di diverso anche a livello tattico: possibile il ritorno alla difesa a tre. Lo stesso Donati - sabato sera - si era messo in discussione in prima persona, annunciando probabili variazioni nelle scelte da qui al match coi brianzoli.

Lo stop di Pedrola

Di sicuro col Monza, e probabilmente anche nelle prossime gare, sarà assente Pedrola dopo l'infortunio di sabato scorso: gli accertamenti sono previsti nelle prossime ore, si teme una lesione al bicipite femorale sinistro e uno stop di un paio di mesi. L'ennesimo infortunio per il talento spagnolo ex Barcellona.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook