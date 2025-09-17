Sport

Samp, Donati cambia: difesa a tre per salvare la panchina

I blucerchiati sabato a Monza: il tecnico mischia le carte, possibile esordio di Hadzicadunic in difesa
di Marco Bisacchi

Massimo Donati cambia pelle alla Sampdoria per provare a salvare la panchina, sabato a Monza, dopo la partenza choc (tre sconfitte di fila) dei blucerchiati. Nella partitella di oggi a Bogliasco il tecnico friulano è tornato a mischiare le carte ma soprattutto è tornato a lavorare sulla difesa a tre, dopo che il modulo a quattro ha portato alle difficoltà delle ultime settimane.

L'idea è quella di un 3-4-3 o con ogni probabilità un 3-4-2-1. Testato tra i possibili titolari anche il neo arrivato Hadzikadunic, al fianco di Riccio e Vulikic. Ancora a parte Ferrari per i postumi di una contrattura (il giocatore è comunque in miglioramento).

In avanti Cherubini e Barak potrebbero essere schierati a supporto di Coda. Grande bagarre a centrocampo dove Depaoli dovrebbe tornare a destra. Oggi lavoro personalizzato per Ioannou (gestione, niente di grave) che potrebbe comunque essere schierato a sinistra: l'alternativa su quella fascia è Benedetti. In mezzo due maglie in tre tra Abdilgaard, Henderson e Ferri. Tra i pali probabile ritorno di Ghidotti dopo la prova deludente di Coucke contro il Cesena. Per Pedrola intanto si profila uno stop minore del previsto, intorno ai 45 giorni: confermata comunque la lesione tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale destro dopo l'infortunio col Cesena.

L'arbitro di Monza-Sampdoria, in programma sabato alle 17,15, sarà Abisso di Palermo. Al Var Mazzoleni di Bergamo.

