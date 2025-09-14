Sampdoria, fiducia a tempo a Donati: per ora niente esonero

La Sampdoria va avanti - almeno per il momento - con Massimo Donati in panchina. Nonostante le tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato che proiettano già i blucerchiati all'ultimo posto in classifica a zero punti nel campionato di Serie B, la società blucerchiata dopo le valutazioni di queste ore su un possibile esonero, ha deciso di concedere fiducia a tempo nei confronti dell'allenatore friulano che sarà ora chiamato al riscatto sabato (ore 17,15) nella trasferta di Monza. Probabile che ci siano modifiche tattiche e anche nella scelta degli uomini per il match coi brianzoli.

Esame di Monza non fallire

Una conferma che non sembra comunque dare grande solidità alla posizione dello stesso Donati (che ieri si era messo in discussione anche con le sue parole, dopo il kappaò col Cesena) che sembra quasi un "dead man walking" - a livello sportivo - in vista della gara di sabato. Ma il calcio sa sempre stupire e gli scenari - in caso di risultato positivo - possono ancora cambiare. Sullo sfondo non mancano diversi nomi già accostabili alla panchina blucerchiata, in caso di esonero di Donati: da Foti a Lombardo, da Gotti a Cioffi sino a un nome "sempre verde" come Beppe Iachini. Per il momento però il pallino è ancora in mano a Donati. Che, comunque andranno le cose a Monza, non può certo essere considerato l'unico responsabile della crisi della squadra. Lo testimonia anche la contestazione dei tifosi, ieri sera, nei confronti in primis della società.

