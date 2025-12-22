Taekwondo, la genovese Matilde Gnecco trionfa a Jesolo: oro nazionale nella giornata delle cinture rosse

Una stella nuova brilla nel firmamento del Taekwondo italiano. Si chiama Matilde Gnecco, atleta dell’ASD HWASONG, e nella giornata di ieri, sul grande palco dei Campionati Italiani Cinture Rosse a Jesolo, ha scritto il suo nome nell’albo d’oro della Federazione Italiana Taekwondo (FITA).

Una prestazione di altissimo livello

Nella categoria -57 kg senior femminile, Gnecco ha messo a segno una prestazione di altissimo livello, dominando la gara nei tre incontri che l’hanno portata a salire sul gradino più alto del podio. La medaglia d’oro chiude in bellezza un 2025 straordinario per la giovane atleta, che ha già collezionato il successo all’Insubria Cup e il titolo di campionessa italiana universitaria di forme (Poomsae).

"Le sfide affrontate e superate con determinazione rendono i momenti come questo ancora più speciali", si legge in un messaggio di congratulazioni della sua società, che la descrive come “un esempio per tutti noi”. L’evento di Jesolo, in programma il 20 e 21 dicembre al Palazzo del Turismo, è stato il vero e proprio cuore pulsante del Taekwondo nazionale. Come anticipato, i numeri hanno confermato la portata dell’appuntamento: 753 atleti, in rappresentanza di 200 società da 19 regioni, hanno dato vita a due giorni di agonismo di altissima qualità, organizzati dalla FITA in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto.

Il trionfo frutto di un percorso di sacrificio e crescita

Il trionfo di Matilde Gnecco è il frutto di un percorso di sacrificio e crescita, ben sottolineato dal Presidente dell’ASD HWASONG, Bruno Cavanna: "Siamo enormemente orgogliosi di Matilde. Questo titolo non è un punto di arrivo, ma il coronamento di un lavoro meticoloso, giorno dopo giorno, sia in palestra che nella vita. La sua determinazione, l’umiltà e la capacità di rialzarsi dopo ogni difficoltà incarnano appieno i valori del Taekwondo e dello sport che promuoviamo nella nostra società. Questo oro è suo, ma è anche di tutti i compagni e gli istruttori che hanno condiviso con lei questo percorso".