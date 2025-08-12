Sampdoria, ecco Victor Narro: arriva con gli algoritmi di Fredberg

Colpo a sorpresa per la Sampdoria. I blucerchiati hanno prelevato a titolo definitivo Victor Narro, esterno destro d'attacco spagnolo di 26 anni che militava nel Gimnastic de Tarragona nella Serie C iberica. Il giocatore arriva a Genova sulla base dei risultati degli algoritmi tanto cari al ceo dell'area football Jesper Fredberg, che ha spinto molto sull'operazione. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 300 mila euro. La carriera di Victor Narro si è svolta quasi del tutto nella Primera Federacion, la Serie C spagnola, con 106 presenze, 14 gol e 21 assist. Un innesto che desta sorpresa sia per la categoria da cui proviene sia per l'età giovane ma non più giovanissima: Victor Narro dovrà essere bravo in campo a meritarsi minutaggio nella squadra di Donati.

Cherubini si allontana, idea Pafundi

L'operazione Narro - fortemente voluta da Fredberg - in questo momento rallenta altre situazioni di mercato che si erano aperte sul mercato italiano sempre tra trequarti e attacco, col ds blucerchiato Andrea Mancini che sta seguendo alcuni profili italiani come Pafundi e Cherubini. Il primo resta un obiettivo caldo e può arrivare in prestito dall'Udinese (su Pafundi anche la concorrenza dell'Empoli) mentre Cherubini sembra aver convinto Gasperini e dovrebbe restare almeno per ora in forza alla Roma. Servono comunque ulteriori innesti: in difesa resta caldo il nome di Rus, rumeno del Pisa.

12 agosto: il compleanno della Sampdoria

Intanto oggi - 12 agosto - è il compleanno della Sampdoria che festeggia i suoi primi 79 anni. Proprio in questo giorno, il 12 agosto 1946, veniva fondato il club blucerchiato. Prevista la consueta festa dei tifosi a Sampierdarena di fronte al Bar Roma, luogo simbolo che vide la nascita della Samp grazie alla fusione di Sampierdarenese e Andrea Doria. In una fase storica complicata, non si spegne l'affetto della tifoseria: gli abbonamenti sono già saliti a quota 18 mila.

