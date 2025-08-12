Sport

Torna alla homepage

Sampdoria, ecco Victor Narro: arriva con gli algoritmi di Fredberg

Innesto a sorpresa per i blucerchiati: prelevato un esterno d'attacco di 26 anni dalla Serie C spagnola
1 minuto e 37 secondi di lettura
di Marco Bisacchi

Colpo a sorpresa per la Sampdoria. I blucerchiati hanno prelevato a titolo definitivo Victor Narro, esterno destro d'attacco spagnolo di 26 anni che militava nel Gimnastic de Tarragona nella Serie C iberica. Il giocatore arriva a Genova sulla base dei risultati degli algoritmi tanto cari al ceo dell'area football Jesper Fredberg, che ha spinto molto sull'operazione. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 300 mila euro. La carriera di Victor Narro si è svolta quasi del tutto nella Primera Federacion, la Serie C spagnola, con 106 presenze, 14 gol e 21 assist. Un innesto che desta sorpresa sia per la categoria da cui proviene sia per l'età giovane ma non più giovanissima: Victor Narro dovrà essere bravo in campo a meritarsi minutaggio nella squadra di Donati.

Cherubini si allontana, idea Pafundi

L'operazione Narro - fortemente voluta da Fredberg - in questo momento rallenta altre situazioni di mercato che si erano aperte sul mercato italiano sempre tra trequarti e attacco, col ds blucerchiato Andrea Mancini che sta seguendo alcuni profili italiani come Pafundi e Cherubini. Il primo resta un obiettivo caldo e può arrivare in prestito dall'Udinese (su Pafundi anche la concorrenza dell'Empoli) mentre Cherubini sembra aver convinto Gasperini e dovrebbe restare almeno per ora in forza alla Roma. Servono comunque ulteriori innesti: in difesa resta caldo il nome di Rus, rumeno del Pisa.

12 agosto: il compleanno della Sampdoria

Intanto oggi - 12 agosto - è il compleanno della Sampdoria che festeggia i suoi primi 79 anni. Proprio in questo giorno, il 12 agosto 1946, veniva fondato il club blucerchiato. Prevista la consueta festa dei tifosi a Sampierdarena di fronte al Bar Roma, luogo simbolo che vide la nascita della Samp grazie alla fusione di Sampierdarenese e Andrea Doria. In una fase storica complicata, non si spegne l'affetto della tifoseria: gli abbonamenti sono già saliti a quota 18 mila.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

I giocatori della Sampdoria pronti a scendere in campo contro un'altra squadra in maglia bianca
Lunedì 11 Agosto 2025

Sampdoria, buon impatto per Cuni, Ferri e Henderson. Ma servono rinforzi

Manca una settimana all'esordio dei blucerchiati in Coppa Italia con lo Spezia. Cherubini e Rus nel mirino, serve anche piazzare giocatori in uscita
La Sampdoria in campo in una partita di calcio
Domenica 10 Agosto 2025

Sampdoria, 1-0 al Pontedera in amichevole: decide Cuni

Segnali di crescita per i blucerchiati nel test di Bogliasco: esordi per Ferri e Henderson, si rivede Pedrola.
Uno stadio di calcio, coreografia e fumogeni a tinte blucerchiate dei tifosi della Sampdoria
Sabato 09 Agosto 2025

Sampdoria, passione oltre categoria: superata quota 17 mila abbonati

Squadra ancora in costruzione ma quello che non manca mai - in casa Sampdoria - è il sostegno dei tifosi. Sono già oltre 17 mila gli abbonamenti staccati all'inizio della seconda fase della campagna "Noi siamo noi" lanciata dal club blucerchiato. Nel primo giorno di vendita libera più di 1000 tesser
Giovedì 07 Agosto 2025

Sampdoria, ecco Liam Henderson: è il colpo a sorpresa

In arrivo il centrocampista scozzese: nella scorsa stagione 36 presenze in A con l'Empoli
Una partita di calcio con la Sampdoria in campo
Mercoledì 06 Agosto 2025

Sampdoria bocciata: 0-0 nell'amichevole col Novara

Brutta prova dei blucerchiati nel test di Bogliasco contro una squadra di Serie C