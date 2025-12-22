Genoa, archiviata l'accusa penale rivolta da A-Cap nel confronti di Blazquez

In merito alla denuncia presentata da A-Cap lo scorso 14 marzo nei confronti dell’Amministratore delegato rossoblù Andres Blazquez per "reati di truffa contrattuale e illecita influenza sull’assemblea", il Genoa ha comunicato che in data odierna è stato depositato in cancelleria l’atto del Gip del Tribunale di Genova, Anna Maria Nutini, con il quale vengono definitivamente archiviate in sede penale le accuse rivolte a Blazquez, “perché non si ravvisano i delitti ipotizzati”. Nel procedimento la società è stata assistita dagli avvocati Cesare Manzitti e Fabio Fossati. Nel prossimo mese di febbraio è attesa la sentenza per la causa in sede civile sull'aumento di capitale.
Redazione sport
