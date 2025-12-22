Incidente in Sopraelevata e shopping natalizio selvaggio: traffico in tilt a Genova

Pomeriggio di traffico intenso a Genova e viabilità fortemente rallentata in diverse zone della città.

Dalla zona di San Benigno a via XX settembre, da via Gramsci al quartiere della Foce sono tantissime le aree urbane invase da mezzi fermi in coda. Tra le cause ci sono problemi in Sopraelevata, dove sulla carreggiata in direzione levante un motociclo e due autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Disagi anche sulla carreggiata opposta dove un veicolo in avaria ha portato a forti rallentamenti al traffico.

AAA regalo cercasi

Traffico che aumenta dato il periodo dell'anno: sono infatti gli ultimissimi giorni prima del Natale e molti genovesi vanno ancora alla ricerca di regali muovendosi per le strade del centro cittadino, spesso in macchina. Cosa che influenza fortemente la viabilità tra chi torna a casa dal lavoro e chi si dedica allo shopping natalizio dell'ultima ora.