Rifiuti abbandonati in strada, multe salate per due cittadini a Genova

Multe salatissime tra i quartieri di Molassana e Struppa per due cittadini, accusati di aver abbandonati illecitamente in strada rifiuti e diversi sacchi della spazzatura.

Lo scorso venerdì si sono concluse le indagini della polizia locale sull'abbandono di rifiuti: grazie al monitoraggio delle telecamere, gli operatori sono riusciti a individuare i due soggetti responsabili.

Il primo illecito, che risale al 6 dicembre, è stato accertato in via Geirato, dove sono stati depositati cartoni di grandi dimensioni a ridosso dei contenitori della raccolta. Il secondo intervento, del 14 dicembre, ha riguardato via Trossarelli, dove sono stati rinvenuti 8 sacchi di grandi dimensioni abbandonati sul ciglio della strada. Entrambi i trasgressori sono stati multati con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro.

Dal 1° gennaio di quest’anno ad oggi sono state elevate 982 sanzioni amministrative in materia di rifiuti, di cui 377 per abbandono ingombranti e 605 per abbandono di rifiuti generici. Inoltre, sono state presentate 60 denunce per discariche abusive/abbandoni.

«L’abbandono illecito dei rifiuti è un comportamento incivile che danneggia il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini – dichiara l’assessora alla Polizia locale Arianna Viscogliosi – La polizia locale prosegue con determinazione l’attività di controllo e contrasto, anche attraverso l’utilizzo delle telecamere, che si stanno dimostrando uno strumento fondamentale per individuare i responsabili. I numeri delle sanzioni elevate dall’inizio dell’anno rappresentano un segnale chiaro: le regole esistono, vengono fatte rispettare e valgono per tutti. Genova merita di essere una città pulita e ordinata».