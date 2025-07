Sampdoria, Tutino e Vieira per ora non partono. Presidio dei tifosi a Bogliasco

Allenamento mattutino e riposo pomeridiano oggi per la Sampdoria nel ritiro di Ponte di Legno. I blucerchiati sono reduci dalla prima amichevole di stagione - una vittoria 8-0 contro i dilettanti della Nuova Camunia - e giovedì alle 17,30, sempre sul campo di Temù, affronteranno il Sant'Angelo (Serie D) in un altro test di preparazione in vista del campionato. Nell'allenamento di questa mattina lavoro a parte di Coda (si porta dietro un po' di sovraccarico) ma comunque sul campo.

Mercato stagnante

Si attendono sempre le prime novità di mercato in entrata e in uscita. L'Avellino è interessato a Tutino ma la trattativa non decolla: il club irpino chiede il giocatore in prestito e intende accollarsi meno della metà dell'ingaggio (da circa 1 milione a stagione) del giocatore. Una situazione simile al sondaggio del Pescare nei giorni scorsi per Massimo Coda. Al momento dunque Tutino e Coda - che l'anno scorso di questi tempi erano considerate le stelle di un mercato estivo alla fine illusorio - restano a libro paga dei blucerchiati. Anche Ronaldo Vieira tra i possibili partenti anche se il giocatore inglese per il momento non è convinto dall'offerta americana del San José Earthquakes.

L'assemblea degli azionisti

Intanto sono giornate chiave a livello societario per la Sampdoria visto che domani mattina a Bogliasco (convocazione in sede ma la riunione potrebbe anche andare in scena via call) si svolgerà l'assemblea degli azionisti che dovrà risidisegnare il cda. Verso la conferma il presidente Manfredi e l'ad Fiorella, probabile ingresso nel board del neo ceo dell'area sportiva Jesper Fredberg.

Presidio dei tifosi a Bogliasco

Per stasera alle 20,30 i gruppi della Sud si sono dati appuntamento sotto la sede della Sampdoria a Bogliasco. I tfosi doriani chiedono chiarezza sulla gestione presente e futura della società e stanno contestando soprattutto la figura di Alessandro Messina, in questi due anni uomo di fiducia di Manfredi ma in questo momento senza alcun ruolo nel club almeno ufficialmente. Non è da escludere che i tifosi possano seguire da vicino anche l'assemblea di domani.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook