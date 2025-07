Sampdoria, ecco i convocati per Ponte di Legno: out Pedrola

La Sampdoria - dopo l'allenamento di oggi a Bogliasco - da stasera e fino al 1 agosto sarà in ritiro a Ponte di Legno. Ecco l'elenco dei 29 convocati della squadra oggi allenata da Massimo Donati. Spicca almeno per il momento l'assenza di Pedrola: lo spagnolo - rientrato dal prestito al Bologna - non è ancora al meglio ed è reduce da un intervento di appendicite.

Non fanno parte almeno per ora dei giocatori a disposizione di Donati anche Altare (ancora in fase di recupero post rottura del crociato) nonché Romagnoli e La Gumina che non sono al meglio dopo gli ultimi stop e che continueranno nel lavoro personalizzato a Bogliasco. La Gumina, di rientro dal prestito al Cesena, resta in odore di partenza sul mercato. Aggregati alla prima squadra anche diversi giovani della primavera. Si rivedono Ravaglia, Vulikic, Girelli e Leonardi dopo i rispettivi prestiti. Entra nel vivo dunque la nuova stagione della Sampdoria, nel giorno il cui il club blucerchiato ha lanciato la nuova campagna abbonamenti.

L'elenco dei convocati

Portieri: Ghidotti, Ravaglia, Scardigno, Tantalocchi.

Difensori: Diop, Ferrari, Giordano, Ioannou, Malanca, Papasergio, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Depaoli, Girelli, Meulensteen, Ricci, Vieira.

Attaccanti: Coda, Forte, Leonardi, Ntanda, Paratici, Sekulov, Tutino.

