Tragedia sfiorata in A10: contromano in autostrada provoca incidente, alla guida un 80enne: tre feriti

Un episodio che ha rischiato di trasformarsi in tragedia si è verificato questa mattina, poco dopo le 11:15, allo svincolo A10 di San Bartolomeo al Mare. Un’auto condotta da un uomo di 80 anni, accompagnato da una donna della stessa età, ha imboccato il casello in contromano, causando un violento frontale con un’altra vettura guidata da un 65enne. L’incidente ha lasciato tre persone ferite.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, l’80enne avrebbe sbagliato direzione all’ingresso del casello, finendo per percorrere la carreggiata opposta e scontrandosi frontalmente con l’altro veicolo. I vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 sono intervenuti tempestivamente, estricando i due ottantenni dalle lamiere. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Imperia, mentre il 65enne, anch’egli ferito, è stato trasferito in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure. Per fortuna, nessuno versa in condizioni critiche, ma lo spavento è stato grande.

La tragedia in A4

L'incidente avviene proprio all'indomani della tragedia sull’A4 Torino-Milano, dove un 82enne ha causato la morte di quattro persone imboccando contromano l’autostrada tra Novara Est e Marcallo Mesero, solo ieri. Anche in quel caso, la dinamica è stata simile: un veicolo contromano ha provocato uno scontro frontale devastante, lasciando un’unica superstite in gravi condizioni. Le autorità stanno indagando per capire le cause dell’errore a San Bartolomeo, ma il caso riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’adeguatezza dei controlli per i conducenti più anziani.