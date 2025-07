Caos in piazza Dinegro: rubano il cellulare a un anziano, fermati dalla polizia uno dà di matto

Urla e sirene hanno agitato il sabato pomeriggio a Dinegro per un furto finito nel caos. Prima tre stranieri magrebini hanno rubato il cellulare a un anziano, poi fermati dalla polizia hanno dato in escandescenza. In particolare, uno dei tre si è procurato lesioni ma ha rifiutato di salire sull'ambulanza costringendo i soccorritori dell'automedica a valutare un tso. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato, la polizia locale, un'automedica e un'ambulanza.

Alla scena ha assistito anche il consigliere municipale Andrea Ferrari che commenta: "Sono mesi e mesi che ribadisco che non solo Sampierdarena ha problemi ma anche l'area di Dinegro, ma certe volte sembra che a una parte di politica, e cioè la sinistra, sembra che gli venga difficile dire: Houston abbiamo un problema".

