Salis e Bucci, pragmatici e secchioni che fanno collaborare le istituzioni

Fare le cose che servono. Silvia Salis, sindaca di Genoa, e Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, è esattamente ciò che vogliono. E lo dicono esplicitamente, durante il faccia a faccia organizzato per Primocanale da “Terrazza incontra”. Siamo onesti: ai tempi della Prima Repubblica o durante qualsiasi periodo prevalga il buon senso sarebbe una non notizia.

Voglio dire che vedere una sindaca e un governatore collaborare per il bene comune, ancorché sorretti da maggioranze di segno politico opposto, dovrebbe essere la normalità. Passato il periodo della campagna elettorale restano le istituzioni e vedere le istituzioni che vanno a braccetto “a prescindere” dovrebbe essere una buona cosa.

Le cose, però, non stanno propriamente così. A dirla tutta, anzi, diventa una notizia, persino succosa, che Salis e Bucci si ritrovino d’accordo su quasi tutti gli argomenti. Ci sono, è ovvio, delle sfumature diverse. E c’è un argomento, lo Skymetro della Valle Bisagno, sul quale la visione e la scelta sono opposti. Tuttavia persino su questo i due vanno oltre le scaramucce e si pongono in una posizione condivisibile: il problema del collegamento con il centro di Genova esiste e va risolto.

Assistere ad un talk show nel quale restano fuori dalla porta i colpi bassi e il darsi sulla voce è qualcosa di inaspettato, per il telespettatore. Di inusuale per il giornalista. Invece è proprio così che si atteggiano Salis e Bucci: su tutto e in tutto prevale il pragmatismo, il desiderio di spiegare, la voglia di ascoltare ed essere ascoltati. E dicevo che dovrebbe essere normale perché ci sono argomenti – l’ex Ilva, le infrastrutture, la sanità, la formazione – che non hanno colore politico e chiedono solo, si fa per dire, di risolvere i problemi ad essi afferenti.

Emergono aspetti che fanno giustizia di molte parole gettate al vento nei mesi scorsi

Inoltre, e non secondariamente, emergono aspetti che fanno giustizia di molte parole gettate al vento nei mesi scorsi. Ricordate, ad esempio, quando esponenti anche di spicco del centrodestra ebbero a sostenere che Silvia Salis “non ha esperienza”, “non si intende di conti” ed “è solo una bella donna”? Ecco, non v’è dubbio che la sindaca di Genova sia una piacente signora. Ma durante la trasmissione di Primocanale ha dimostrato, se mai ve ne fosse stato ancora bisogno, che invece ha esperienza da vendere, sa maneggiare i conti e la politica è un’arte che ben conosce.

Allo stesso modo, Bucci non è soltanto uno “cu cria”, uno che grida. Avrà pure il suo bel caratterino (cioè ha carattere, su questo punto non ho mai negato quanto mi stia simpatico), però è uno che sa di che cosa si parla. Se devo dirla completamente, ho avuto la netta sensazione che tanto Salis quanto Bucci siano dei secchioni, gente che studia e che si è adeguatamente informata prima di dare fiato. Anche in questo sono delle eccezioni rispetto a tantissimi loro colleghi, che invece aprono bocca tanto per aprirla. Della serie: comunque, mi si nota di più se dico qualcosa.

Ecco, la sensazione che ho tratto è che, al contrario, la sindaca di Genova e il presidente della Regione Liguria siano molto più attenti agli argomenti. Appunto, dei pragmatici. Poi non tutte le ciambelle riusciranno loro con il buco e non saranno pochi quanti li accuseranno di aver sbagliato. Ma solo chi non fa non sbaglia. E ci sono profonde verità nei motti popolari.