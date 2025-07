Genoa, Mantova battuto: brilla Stanciu (3-2)

Seconda amichevole e seconda vittoria per il Genoa nel ritiro estivo di Moena. Dopo il roboante 13-0 contro il Fassa all'esordio, i rossoblù di Patrick Vieira battono il Mantova 3-2 in una gara molto più combattuta e ricca di colpi di scena.

Il Mantova passa infatti in vantaggio poco dopo la mezz'ora del primo tempo con Radaelli, abile a sorprendere Leali con un "piattone incrociato" in area. Nella ripresa la reazione del Genoa non tarda ad arrivare: Stanciu colpisce un palo e poi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Marcandalli trova il pareggio. La rimonta si concretizza al 60′ grazie a Venturino, pronto sulla respinta del portiere avversario dopo una pericolosa punizione ancora di Stanciu.

Il Mantova però non si arrende e pareggia all'82′ su calcio di rigore trasformato da Galuppini, assegnato per un fallo discutibile di Vogliacco. Il match viene deciso pochi istanti dopo: Thorsby, subentrato nella ripresa, realizza il gol del 3-2 definitivo con un colpo di testa preciso su assist di Martin.

Da segnalare la brillante prova di Stanciu e la crescita di Masini, con mister Vieira che ruota buona parte dei suoi effettivi in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.