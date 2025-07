Grazie al fiuto dei cani la polizia scova dosi di hashish dentro a una saracinesca

Con il supporto dei cani Iago e Costantin, in vico del Campanile delle Vigne, la polizia ha trovato 35 grammi di hashish a carico di ignoti, occultati all'interno di una saracinesca chiusa.

Ieri sera il Commissariato Centro, insieme a due unità del Reparto Prevenzione Crimine, e due unità del team cinofili antidroga dell’Upgsp, ha coordinato un servizio di controllo del territorio nel centro storico, monitorando le aree in cui sono state maggiormente registrate rilevanti criticità dovute alla frequentazione di spacciatori e assuntori di droga e presidiando le zone comunemente interessate dalla movida del fine settimana.

Oltre a Piazza delle Erbe, via San donato e salita Pollaiuoli, sono state battute le zona comprese tra via Prè e carruggi limitrofi tra cui, vico Largo e piazza Vittime di tutte le Mafie, Vigne-San Luca ( vico Greci, vico Pomino, piazza Lavagna, vico Lepre), via della Maddalena e Piazza Caricamento.

