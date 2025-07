Sampdoria, ecco Donati: "Daremo tutto"

Primo giorno genovese per il neo allenatore della Sampdoria Massimo Donati che - insieme al suo staff - ha effettuato in mattinata le visite mediche in una struttura medica privata in città. Lo staff di Donati è composto dal vice Davide Mandelli, dal collaboratore tecnico Andrea Faccioli, dal preparatore atletico Bertelli e dal preparatore dei portieri Bressan. Da Donati anche le prime parole ai tifosi attraverso i canali ufficiali del club: "Ciao a tutti i tifosi e a chi gravita attorno al mondo Samp. Daremo tutto, grande impegno e dedizione per fare una grande stagione. Tornare qui è motivo di orgoglio, da calciatore sono stato molto bene con Novellino. Ora un nuovo capitolo, ho un entusiasmo clamoroso e ovviamente ho accettato subito: non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Sono un allenatore molto esigente, voglio trasmettere il mio modo di fare a tutto l'ambiente".

È di fatto il via alla nuova stagione dei blucerchiati che tra giovedì e venerdì a Bogliasco effettueranno i primi test atletici e che quindi, dopo un week end di libertà, martedì 22 luglio partiranno per il ritiro di Ponte di Legno dove resteranno fino al 1 agosto. Primo impegno ufficiale lunedì 18 agosto alla Spezia in Coppa Italia (ore 18,30), esordio in campionato nel week end del 23/24 agosto. Il nuovo calendario della Serie B sarà svelato il 30 luglio a Mantova.

Una stagione pronta a ripartire dopo un solo mese dalla vittoria di Salerno - era il 22 giugno - al playout. Una stagione che riparte in un clima di malcontento da parte dei tifosi doriani (che domani sera saranno in riunione plenaria presso la sede dei Fedelissimi) nei confronti della società guidata dal presidente Manfredi che ieri, oltre ad aver annunciato Donati nuovo allenatore, ha anche ufficializzato la nomina del danese Jesper Fredberg a nuovo ceo dell'area tecnica.