Fulignati e Urbanski i primi nomi per la nuova Sampdoria

Dopo l'arrivo del neo allenatore Massimo Donati, oggi è il primo giorno genovese di Jesper Fredberg, neo ceo dell'area football della Sampdoria. Nel contesto della riorganizzazione all'interno del club blucerchiato da ieri sera sono rientrati a Genova sia Nathan Walker (il manager inglese che ha premuto per la scelta di Donati) sia Alessandro Messina, che resta comunque un uomo di fiducia del presidente Manfredi. Mantiene un ruolo centrale il direttore sportivo Andrea Mancini che sarà chiamato già in questi giorni a interfacciarsi con Fredberg per la costruzione della nuova squadra. Nei prossimi giorni - tra giovedì e venerdì - i primi test atletici a Bogliasco prima del ritiro fissato a Ponte di Legno da martedì prossimo sino al 1 agosto.

I primi nomi di mercato

Non sono escluse molte novità sul mercato, in entrata e in uscita. Un nome seguito dalla Sampdoria per la porta è quello di Andrea Fulignati, 30 anni, portiere della Cremonese che ha festeggiato il ritorno in A vincendo la finale playoff contro lo Spezia. Tra i giocatori accostati ai blucerchiati anche Kacper Urbański, centrocampista polacco di 20 anni di proprietà del Bologna che potrebbe arrivare in prestito.

Stasera riunione dei tifosi

Intanto non si spegne il clima di contestazione nei confronti della società oggi guidata dal presidente Matteo Manfredi: stasera è in programma una riunione plenaria dei tifosi blucerchiati, nella sede dei Fedelissimi, che metterà insieme tutte le anime del tifo doriano per fare il punto sulla situazione. Nei giorni scorsi sono comparsi molti striscioni di contestazione, soprattutto a Bogliasco.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook