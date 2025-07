Escursionisti si perdono nell'entroterra imperiese, ritrovati nella notte

Sono stati ritrovati nella notte due escursionisti stranieri che si sono persi nel tardo pomeriggio nel corso di una camminata nell'entroterra imperiese. Le ricerche da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino sono andate avanti a lungo nella zona sopra Ventimiglia tra Dolceacqua e Rocchetta Nervina. I due si sono persi a causa del sopraggiungere del buio, sono stati loro a chiamare i soccorsi e dare le indicazioni necessarie ai soccorritori.

Intorno alle 23 gli escursionisti, una coppia moldava di circa 60 anni, è stata avvistata in una zona boschiva. Una volta raggiunti sono stati riportati lungo la strada principale dove avevano lasciato la propria auto. Erano in buone condizioni, solo un po' spaventati per l'accaduto. Non hanno avuto necessità di essere accompagnati al pronto soccorso.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook