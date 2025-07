Sant'Olcese, fuga di gas in strada: evacuate 14 famiglie, c'è anche una 90enne

Un allarme per una fuga di gas si è verificato questa mattina intorno alle 5,30 in via Poirè a Sant'Olcese. Per ragioni di sicurezza 14 famiglie di una palazzina adiacente sono state fatte allontanate per ragioni di sicurezza. Sul posto l'intervento della squadra dei vigili del fuoco di Bolzaneto insieme al personale Iren. I tecnici hanno provveduto a scavare per raggiungere la tubatura da cui è fuoriuscito il gas.

Presenza di gas anche nelle cantine

L'odore di gas si è incominciato a sentire nelle abitazioni a pian terreno di una palazzina. Dopo un sopralluogo, i vigili del fuoco, hanno identificato la presenza di gas anche nelle cantine. Da qui la considerazione che potesse derivare da condotte interrate sotto strada. Gli operatori hanno provveduto ad allontanare le quattordici famiglie dalle abitazioni, fra cui anche una anziana di oltre 90 anni.

È stata poi la ditta Iren a provvedere allo scavo, mentre i Vigili del Fuoco provvedevano alla sicurezza delle operazioni di ripristino.

Sul posto la polizia locale per la gestione del traffico e il funzionario di guardia dei vigili del fuoco.

