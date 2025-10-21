Amt, aumenterà l'abbonamento. Confermate gratuità, ma non per tutti

Domani, mercoledì 22 ottobre, verrà presentato al consiglio di amministrazione il nuovo piano di Amt dentro al quale ci saranno anche le modifiche alle tariffe così annunciate da tempo dalla giunta comunale e dai vertici di Amt.

Dalle prime indiscrezioni è previsto un aumento del prezzo dell'abbonamento annuale, dovrebbero essere confermate le agevolazioni e le gratuità per accedere ai fondi stanziati dal ministero dell'Ambiente ma probabilmente con differenze rispetto ad oggi. Le nuove tariffe partiranno dal prossimo primo novembre.

"Ci sono alcune risorse che intendiamo recuperare, anche se non è semplice, come i fondi del ministero dell'Ambiente destinati alla qualità dell'aria - spiega a Primocanale il vicesindaco Alessandro Terrile -. Le nuove tariffe includono inoltre politiche agevolate e persino la gratuità per promuovere l'uso del trasporto pubblico". Queste sono quindi le prime indiscrezioni, tutti i dettagli saranno forniti domani in una conferenza stampa ad hoc.

Durante la commissione che si è svolta a Palazzo Tursi mercoledì scorso il presidente di Amt Federico Berruti ha parlato di un piano da 60 milioni di euro da recuperare: circa 10 milioni dalle politiche tariffarie e gli altri 50 dalla rivisitazione dei contratti di servizio con i diversi enti (Comuni che usufruiscono del servizio).

Nel frattempo i vertici di Amt hanno incontrato i sindacati. Un vertice che però non ha chiarito del tutto la situazione lasciando inalterata la preoccupazione dei sindacati per quanto riguarda il servizio e il piano di rilancio dell'azienda. Nel mentre vanno avanti anche le trattative con le ditte esterne che si occupano del servizio. Il vertice con la Riccitelli ha portato una fumata nera con i sindacati che hanno dichiarato uno sciopero di quattro ore per il prossimo 30 ottobre.

Nel frattempo alcune corse dell'entroterra hanno già visto diversi problemi come alcuni studenti lasciati a piedi e costretti a saltare un giorno di scuola.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook