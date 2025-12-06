Si schianta con la moto nel sottopasso di Caricamento, grave 40enne

Incidente in piena notte nel centro cittadino, intorno alle 3 un uomo di circa 40 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto con la propria moto mentre attraversava il sottopasso di Caricamento.

La dinamica dell'incidente è ancora da verificare, ma sembra non ci siano stati altri mezzi coinvolti. Il 40enne è stato portato d'urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino, per un trauma cranico.

Il sottopasso è rimasto chiuso al traffico fino alle 5 di questa mattina, quando è stata riaperta la carreggiata che porta in direzione ponente. Verso le 10 è stata riaperta anche la corsia direzione levante.

Sul posto polizia locale, 118 e automedica Golf 4.