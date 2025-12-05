Andrea Mancini e Invernizzi a Milano: per la Samp è già mercato

Andrea Mancini

Giornata milanese per il ds della Sampdoria Andrea Mancini e per il dirigente blucerchiato Gianni Invernizzi. Mentre la squadra di Foti e Gregucci prosegue a lavorare a Bogliasco in vista della gara di domenica a Marassi con la Carrarese, si infittiscono soprattutto per il ds doriano gli appuntamenti a Milano in questi giorni per iniziare a imbastire le trattative di un mercato di gennaio che si annuncia corposo e che è stato definito come "aggressivo" dal ceo dell'area football Fredberg nei giorni scorsi.

I due dirigenti blucerchiati, come capita spesso durante i blitz milanesi di mercato, hanno utilizzato la sede di Gestio Capital - società che fa capo a Matteo Manfredi e che di fatto è uno dei principali azionisti della Sampdoria - per valutare alcune situazioni di mercato e mantenere vivi i contatti con agenti e operatori di mercato. Molti i profili che vengono seguiti, ad ampio raggio un po' in tutti i reparti.

I profili nel mirino

Tra i tanti nomi accostati alla Samp restano vivi quelli di Valoti - centrocampista fuori lista della Cremonese - e di Odenthal, difensore olandese che non sta trovando spazio al Sassuolo. I nomi valutati sarebbero comunque molto altri in questa fase iniziale di mercato.

A Milano oggi era presente sempre nella sede di Gestio Capital anche lo stesso presidente Matteo Manfredi, ufficialmente però per presenziare a un cda di una delle società legate a Gestio Capital e comunque slegata al mondo Samp. Nella giornata di ieri lo stesso Manfredi, in un incontro avvenuto probabilmente all'estero (forse in Svizzera, comunque non a Milano), aveva incontrato Joseph Tey, l'investitore di Singapore alle spalle della Sampdoria, per fare il punto sulle strategie del club.