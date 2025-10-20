Crisi Amt e servizio in subappalto a Riccitelli, niente accordo: scatta lo sciopero

La crisi di Amt si è abbattuta anche sui fornitori. A rischio il servizio eseguito in subappalto dalla Riccitelli che aveva già in passato minacciato di restituire le chiavi del servizio a causa dei ritardi nei pagamenti da parte di Amt, si parla di circa un milione e mezzo di euro di credito.

Oggi nuovo incontro tra l'azienda in subappalto e i lavoratori. Ma alla fine non è stato trovato nessun accordo. La settimana scorsa i vertici Amt, davanti al Prefetto, hanno garantito all'azienda che non ci sarebbe nessuno stralcio dei crediti accumulati da Riccitelli e che tutti i debiti di Amt verso la ditta in subappalto sarebbero stati soddisfatti a partire da novembre. Accordi verbali e non scritti visto che si attende che Amt sciolga i nodi sulla situazione legata al piano industriale.

"La Riccitelli invece ha comunicato che non pagherà gli stipendi - spiega Andrea Gamba, segretario Filt Cgil Genova -. Il problema è che la ditta sta usando i lavoratori come strumento di ricatto per uscire dall'appalto". Per questo motivo i sindacati hanno dichiarato sciopero di quattro ore per il prossimo giovedì 30 ottobre. L'azienda conta 42 lavoratori.

La Riccitelli opera il servizio nella zona della Val Fontanabuona, di Torriglia e la vallata verso Bobbio. Il servizio coinvolge sia il trasporto pubblico locale sia gli scuolabus, quindi interessa anche studenti e famiglie.

