Approfittava della pausa pranzo per rubare nei negozi, 51enne agli arresti domiciliari

Si introduceva nei negozi durante la pausa pranzo o non appena scattava la chiusura, approfittando della distrazione del personale per rubare fino a 8mila euro.

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sestri Levante e della Stazione di Lavagna hanno arrestato un 51enne genovese con l'accusa di furto aggravato. Tramite analisi delle telecamere, pedinamenti e accertamenti, i militari sono riusciti a risalire alle azioni dell'uomo, che tra l'ottobre del 2024 e il gennaio del 2025 avrebbe commesso complessivamente 14 furti presso diversi esercizi commerciali, tra i quali negozi di ottica, di abbigliamento, di alimenti per animali, forni, pizzerie, farmacie e un fruttivendolo, situati tra Sestri Levante, Casarza Ligure, Cogorno e Lavagna.

Colpo con il favore delle 'tenebre'

Secondo quanto ricostruito, il 51enne, approfittando della pausa pranzo del personale dei negozi, oppure poco dopo l’orario di chiusura dell’esercizio commerciale, si sarebbe introdotto all’interno dei locali forzando l'ingresso e rubando il denaro custodito nei registratori di cassa. In totale, avrebbe sottratto una cifra intorno agli 8mila euro.

L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico