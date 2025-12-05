Mezzo fermo in A7 in un cambio carreggiata, pomeriggio di code verso Bolzaneto

A causa di un mezzo pesante in panne all'altezza di un cambio di carreggiata lungo la A7 in direzione Genova si sono formate lunghe code verso il capoluogo tra Bolzaneto e Isola del Cantone. Il mezzo è stato poi spostato in una piazzola. Il problema si è verificato intorno alle 18.

La presenza del cantiere che impone un cambio di carreggiata, unita all'orario di uscita dal lavoro non ha facilitato il traffico: sul tratto si sono formati fino a 5km di coda. Solo intorno alle 19,30 la coda ha iniziato a ridursi.