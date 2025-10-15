Futuro Amt, è il giorno della commissione. Primocanale in diretta

Giorno cruciale per il futuro di Amt, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Genova. A Palazzo Tursi dalle 9,30 commissione consiliare ad hoc per analizzare la situazione dell'azienda. Partecipano i rappresentanti delle commissioni Bilancio, Territorio e Sviluppo economico. A Tursi presenti anche i sindacati e i nuovi vertici Amt con il presidente Federico Berruti oltre alla giunta rappresentata dall'assessore al Bilancio e vicesindaco Alessandro Terrile. Convocati anche Ilaria Gavuglio, direttore generale Amt, i presidenti di municipio, Stefano Franciolini del Sasf (Studio associato societario fiscale), Antonio Caldarola e Lorenzo Scagliola di Deloitte. Prevista anche un'invasione pacifica da parte di una rappresentanza di lavoratori di Amt. Primocanale segue in diretta i lavori della commissione.

La situazione economico di Amt

Tanti i possibili temi al centro della discussione: il primo riguarda la situazione economica di Amt con la sindaca Silvia Salis che ha denunciato un buco di bilancio di quasi 100 milioni di euro accumulato negli ultimi anni. A Primocanale però la società di consulenza internazionale PwC (PriceWaterHouseCoopers) ha spiegato che non è stata da loro effettuata "alcuna attività di revisione né validazione delle informazioni ottenute e, pertanto, non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, completezza e accuratezza delle informazioni forniteci dalla Società (Amt)". La sindaca e l'assessore al Bilancio hanno annunciato che porteranno le carte del bilancio dell'azienda alla Corte dei Conti.

Rischio nuovo ridimensionamento

Il secondo tema riguarda i servizi offerti dall'azienda di mobilità pubblica. Già a partire dall'estate sono diminuiti e non sono stati recuperati neanche con l'avvio della stagione autunnale e a novembre è alto il rischio di un nuovo ridimensionamento con il taglio di alcune corse collinari: situazione figlia dei pensionamenti in arrivo.

Amt ancora pubblica?

Il terzo tema riguarda poi il futuro dell'azienda. La sindaca ha ribadito che vuole mantenerla pubblica ma all'orizzonte resta l'ipotesi dell'ingresso di privati. Ai sensi della legge Madia infatti un ente pubblico non può continuare a operare in house se la società partecipata presenta delle perdite se ha avuto per gli ultimi tre anni il bilancio in passivo. I vertici aziendali hanno annunciato l'avvio dell'istanza di composizione negoziata della crisi per guadagnare tempo e bloccare le possibilità richieste dei singoli creditori. Per metà ottobre infatti è stata annunciata la presentazione delle linee guida con il piano industriale dell'azienda.

Le tariffe

Strettamente collegato c'è anche il quarto tema, quello che riguarda le tariffe: il Comune ha già annunciato che sarà rivista la politica tariffaria che verrà basata, questa volta sull'Isee. Di conseguenze le gratuità per gli over 70, gli under 14 e per tutti della metro e degli impianti verticali verranno rivisti. Possibili anche le modifiche al piano tariffario legato agli abbonamenti, oggi per tutti gli over 26 un abbonamento annuale costa 295 euro.

