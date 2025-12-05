Uomo di 48 anni disperso nell'Appennino tra Liguria ed Emilia

Un uomo di 48 anni è disperso in una zona boschiva dell'Appennino parmense, tra il passo del Tomarlo e il passo dello Zovallo, al confine fra l'Emilia-Romagna e la Liguria.

Sono in corso le ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna. Nella ricerca, con campo base situato a Fontana del Lecca, sono coinvolti i tecnici della stazione monte Orsaro ed Alfeo oltre una loro squadra Cinofila e sono presenti in supporto anche i colleghi liguri della stazione Tigullio.

Per la ricerca è stato richiesto anche l'intervento di un elicottero dell'Aeronautica Militare di Cervia che utilizza il sistema Artemis, in grado di geolocalizzare cellulari accesi o senza segnale di rete. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, l'ambulanza e i vigili del fuoco