Meteo in Liguria, arrivano le schiarite dopo la pioggia

GENOVA - Ancora qualche pioggia ad aprire la mattina e la settimana sulla Liguria, ma il meteo in giornata migliorerà e per i prossimi giorni sono attese schiarite. Le previsioni meteo di Arpal per la Liguria.

PREVISIONE: Residua instabilità con rovesci o temporali ancora possibili al mattino sul Centro e sul Ponente, graduale attenuazione dei fenomeni e qualche spazio soleggiato nella seconda parte della giornata.

TEMPERATURE: stazionarie nei valori minimi, lieve aumento le massime.

VENTI: tra moderati e forti settentrionali.

MARE: in calo fino a mosso ovunque la sera.

UMIDITA': su valori bassi.

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: temporali, vento, mare mosso.

Martedì nuvoloso con qualche schiarita, mercoledì irregolarmente nuvoloso, verso metà settimana potrebbe tornare il sole sulla Liguria.