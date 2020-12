Caos neve in A7, camionisti sabato in piazza contro Autostrade

GENOVA - Manifestazione e presidio questo sabato presso il punto blu nei pressi dell'entrata del casello di Genova Ovest. Camionsiti, aziende danneggiate in piazza contro Autostrade. I fatti di venerdì scorso quando una nevicata ha paralizzato le autostrade della Liguria.

Ore e ore intrappolati in mezzo all'autostrada A7 senza la possibilità di andare nè avanti nè indietro. Una giornata di lavoro persa, e la denuncia di tanti camionisti di non aver visto i mezzi spazzaneve al lavoro durante le ore critiche. L'Osservatorio Logistica, trasporto merci e spedizioni di Genova alano la voce contro la gestione di Autostrade. Il caos neve non è andato giù.

"Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni datoriali, costituenti l’Osservatorio dell’autotrasporto, preannunciano sin da ora che verrà richiesto un incontro in Prefettura al fine di rappresentare le proprie ragioni a chiarimento di quanto Autostrade ha dichiarato, nonché per richiedere interventi urgenti alle problematiche emerse nella prima nevicata sul territorio, soluzioni indispensabili affinché l’Autotrasporto, con i loro autisti e aziende non si possano ritrovare nelle stesse condizioni del 4 dicembre 2020 a fronte di altre eventuali nevicate".

Autostrade nelle ore successive al caos per giustificarsi aveva attaccato proprio il mondo dell'autotrasporto individuato come colpevole di non aver rispettato i divieti imposti per limitare i disagi. Dalla stessa Autostrade è stato poi diffuso un video. Video che risulterebbe in alcuni punti incongruente come messo in evidenza da Primocanale (GUARDA QUI).

Il blocco dell’autostrada con decine e decine di persone rimaste bloccate in mezzo alle corsie ha costretto la protezione civile a intervenire portando coperte e alimenti. Anche le istituzioni e il mondo della politica sia di destra che di sinistra hanno attaccato Autostrade per quanto accaduto veberdi scorso (GUARDA QUI).