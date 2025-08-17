Coppa Italia, domani Spezia-Sampdoria: il post partita in diretta su Primocanale

Storie diverse, momenti diversi. Quello che va in scena questo lunedì allo stadio Picco di La Spezia tra Spezia e Sampdoria è un vero e proprio anticipo di serie B. Un test che vale per entrambe le compagini utile a capire lo stato di forma e di amalgama raggiunto a meno di una settimana dall'avvio del campionato. Ma sarà calcio vero. Il match, in programma alle 18,30, tra le Aquile di D'Angelo e i blucerchiati di Donati vale infatti l'accesso ai sedicesimi di Coppa Italia.

Un derby regionale che porta con sé anche l'ulteriore tensione di poter fallire. Lo Spezia potrà contare sul fattore campo e su un'organizzazione collettiva già rodata nonostante le perdite di chi è partito in estate. In attacco ci sarà il duo Artistico e Di Serio. Dall'altra parte la Sampdoria che è ancora un cantiere aperto. Mister Donati tra assenze e reparti ancora scoperti punterà in avanti Sekulov e la vena realizzativa di Coda. Con il nuovo arrivo Henderson ad agire in mediana. Primocanale in diretta dalle 20 con collegamenti dalla Spezia e ospiti in studio per raccontare il post partita di Spezia-Sampdoria con le analisi degli opinionisti e le telefonate da casa.

