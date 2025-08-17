Bus a Genova, linea 1 violenta: rissa tra passeggeri e ragazzi che spaccano un vetro

Ancora episodi di violenza sui bus di Genova. Intorno alle 10 del mattino a bordo di un bus della linea 1 che viaggiava in direzione Ponente è scaturita una rissa tra passeggeri, tutti stranieri. Ancora non è chiaro il motivo che ha fatto iniziare la violenza. L'autista del mezzo pubblico si è subito fermato e ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Intorno alle 6 del mattino, sulla stella linea, alcuni ragazzi hanno spaccato un vetro del bus.

"La sicurezza è un optional, noi abbiamo fatto diversi scioperi su questo tema - attacca Roberto Piccardo, segretario Ugl Fna -. La vecchia amministrazione ha stilato un accordo sicurezza, per noi incompleto e scarno, motivo per cui non abbiamo firmato".

