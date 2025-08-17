Cronaca

Torna alla homepage

Bus a Genova, linea 1 violenta: rissa tra passeggeri e ragazzi che spaccano un vetro

41 secondi di lettura
di a.p.

Ancora episodi di violenza sui bus di Genova. Intorno alle 10 del mattino a bordo di un bus della linea 1 che viaggiava in direzione Ponente è scaturita una rissa tra passeggeri, tutti stranieri. Ancora non è chiaro il motivo che ha fatto iniziare la violenza. L'autista del mezzo pubblico si è subito fermato e ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Intorno alle 6 del mattino, sulla stella linea, alcuni ragazzi hanno spaccato un vetro del bus.

"La sicurezza è un optional, noi abbiamo fatto diversi scioperi su questo tema - attacca Roberto Piccardo,  segretario Ugl Fna -. La vecchia amministrazione ha stilato un accordo sicurezza, per noi incompleto e scarno, motivo per cui non abbiamo firmato".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 08 Agosto 2025

Lavori a Fontane Marose, la proposta di chi usa i bus: "Istituire il doppio senso in via Roma"

"Istituire provvisoriamente il doppio senso di marcia in via Roma in direzione De Ferrari solo per gli autobus. Così facendo, la fermata di De Ferrari direzione via XX Settembre/via Dante potrebbe continuare a essere operativa". È questa la richiesta che arriva dalle associazioni UTP (Associazione U
Venerdì 08 Agosto 2025

Furto su bus a Genova: strappa collanina, la vende e viene denunciato

É stato denunciato dai carabinieri
Martedì 05 Agosto 2025

Guasto ai freni sulla linea 89 a Genova, autobus salvato dall’autista

Incidente sfiorato in via Berghini martedì pomeriggio quando un bus della linea 89 ha subìto un guasto ai freni durante il servizio. Fortunatamente, il mezzo non si trovava in discesa e, grazie alla professionalità dell’autista, si è evitato un incidente grave. Pronto l'allarme del sindacato Ugl-Fna