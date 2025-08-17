Tubatura rotta in Valbisagno, torna regolare il servizio idrico

A seguito della rottura della tubazione Ireti all'incrocio tra via Bobbio e via Montaldo a Genova nella notte il servizio idrico è stato ripristinato. Dopo il problema vissuto sabato ma molti residenti della zona è l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante attraverso i social a spiegare che la perdita è stata riparata e l'acqua è tornata nelle abitazioni.

18 agosto, alle 18.30, la sindaca Silvia Salis farà un sopralluogo nella zona.