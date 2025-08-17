Tubatura rotta in Valbisagno, torna regolare il servizio idrico

A seguito della rottura della tubazione Ireti all'incrocio tra via Bobbio e via Montaldo a Genova nella notte il servizio idrico è stato ripristinato. Dopo il problema vissuto sabato ma molti residenti della zona è l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante attraverso i social a spiegare che la perdita è stata riparata e l'acqua è tornata nelle abitazioni.
domenica 18 agosto, alle 18.30, la sindaca Silvia Salis farà un sopralluogo nella zona.
IL COMMENTO
Le "feste dell'Unità" nei quartieri dove la gente dice davvero la sua
Il Terzo valico "salvato" nel Pnrr e l'anniversario che consacrano Rixi