Tubatura rotta in Valbisagno, torna regolare il servizio idrico

19 secondi di lettura
di a.p.

A seguito della rottura della tubazione Ireti all'incrocio tra via Bobbio e via Montaldo a Genova nella notte il servizio idrico è stato ripristinato. Dopo il problema vissuto sabato ma molti residenti della zona è l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante attraverso i social a spiegare che la perdita è stata riparata e l'acqua è tornata nelle abitazioni.

domenica 18 agosto, alle 18.30, la sindaca Silvia Salis farà un sopralluogo nella zona.

 

